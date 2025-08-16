Yaklaşık 50 yıldır Bursa’nın sağlıktaki markası olarak faaliyet gösteren Özel Hayat Hastanesi, sağlık turizminde atağa kalktı. Son dönemde Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarındaki çeşitli ülkelerden gelen hastalara da hizmet vermeye başlayan Hayat Hastanesi, sağlık turizmi çalışmaları kapsamında Kosova’nın başkenti Priştine’de bir irtibat ofisi açtı. Hayat Hastanesi, Kosova İrtibat Ofisi kanalıyla başta Kosova olmak üzere Balkan ülkelerindeki hastalara şifa dağıtacak.

Bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB’si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu, sağlık turizminde de büyüyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faaliyete geçecek üçüncü hastanesinin inşaatına başlayan, kalite çalışmaları kapsamında sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlayan kurumlara verilen Joint Commission International (JCI) belgesini almaya hak kazanan Özel Bursa Hayat Hastanesi, sağlık turizminde de Bursa’ya öncülük ediyor. Sağlık turizmi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Hayat Hastanesi, bu kapsamda Kosova’nın başkenti Priştine’de bir irtibat ofisi açtı.

Hayat Hastanesi heyeti irtibat ofisi açılış töreni öncesinde Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi’yi ziyaret etti. Hayat Hastanesi’ni Kosova’daki girişiminden dolayı tebrik eden Besimi, irtibat ofisini, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

İrtibat Ofisi’nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Seda Ulukaya’nın yanı sıra Hayat Hastanesi hekimleri ve yöneticileri, Kosova’daki kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Kosova vatandaşları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, irtibat ofisiyle, köklü tarihi bağları bulunan iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirecek bir adım attıklarını kaydederek, "Kosova’da açtığımız bu irtibat ofisiyle, yalnızca sağlık hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağız" dedi.

Konuşmasında Hayat Sağlık Grubu’nun kuruluşundan bugüne sergilediği başarılı performansı katılımcılara aktaran Uzm. Dr. Özkul, şöyle konuştu;

"Bugün burada, bu başarılarımızı sınır ötesine taşımanın ilk adımını atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kosova ofisimiz; hasta bilgilendirme, sağlık danışmanlığı ve tedavi organizasyonu gibi alanlarda rehberlik sağlayacak; kardeşlerimize Türkiye’deki sağlık hizmetlerimize güvenle ulaşmanın en hızlı yolunu sunacak. Bu süreci mümkün kılan tüm paydaşlarımıza, Kosova’daki dostlarımıza, kıymetli meslektaşlarıma ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayat Hastanesi olarak adımızda taşıdığımız gibi, her yerde ve her şartta hayata değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, ofisimizin Kosova halkına, bölgemize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Hayat Hastanesi Kosova İrtibat Ofisi, Gilan Devlet Hastanesi Gn. Md. Yrd. Dr. Hatice Recebi ve Kosova Arnavutluk Makedonya Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Gündüz’ün konuşmalarının ardından açıldı.

Açılış sonrası Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ve beraberindeki heyet, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Uzm. Dr. Fatih Özkul Hayat Hastanesi ve çalışmaları hakkında Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi’ye bilgiler aktardı.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi de Türkiye ile Kosova arasında kökleri tarihe dayalı kardeşlik bağları bulunduğunu belirtirken, Hayat Hastanesi Kosova İrtibat Ofisi’nin açılışı nedeniyle Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul’a tebriklerini iletti.