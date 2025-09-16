Yaklaşık 50 yıldır Bursa’da sağlık hizmeti sunan ve Türkiye’nin önemli sağlık markalarından biri olan Özel Hayat Hastanesi, sağlık turizminde küresel bir adım daha atarak Malezya’ya açılıyor.

Sağlık alanındaki güçlü altyapısı ve güvenilir hizmet anlayışıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyümeyi hedefleyen Hayat Sağlık Grubu, Malezya’nın önde gelen bir sağlık kuruluşuyla iş birliği protokolü imzaladı.

Bir yılı aşkın süredir sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma kapsamında, Malezya’nın Johor eyaletinde 2027 yılı sonlarında faaliyete geçmesi planlanan, 303 yatak kapasiteli ileri teknolojiyle donatılmış yeni hastane, Hayat Hastanesi markasıyla hizmet verecek. Hastanenin tüm yönetimi ise Hayat Sağlık Grubu tarafından üstlenilecek.

Stratejik konumuyla öne çıkan bir yatırım

Johor, sahip olduğu gelişmiş sağlık altyapısı ve Singapur’a olan yakınlığıyla, uluslararası sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Yeni yatırımla birlikte, bölge halkının yanı sıra Singapur ve Endonezya gibi çevre ülkelerden gelecek uluslararası hastalara da yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JointCommissionInternational’a (JCI) akreditasyon belgesine sahip olan ve geçtiğimiz günlerde Kosova’nın başkenti Priştine’de de irtibat ofisi açan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu yatırımın sadece kurumları açısından değil, Türkiye’nin sağlık turizmindeki küresel marka değerini artırma yolunda da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Betül Kabalar açıklamasında, "Birisi İstanbul’da olmak üzere bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB’si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu olarak ülkemizin sağlık alanındaki güçlü potansiyelini yurtdışına taşımanın gururunu yaşıyoruz. Malezya’daki bu yatırımımız, Türkiye’nin sağlıkta bir destinasyon merkezi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Johor, stratejik konumu sayesinde hem Malezya’dan hem de Singapur’dan gelen hastalar için erişilebilir ve cazip bir merkez olacak. Ülkemize ve markamıza değer katacak bu projeyle uluslararası alandaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.