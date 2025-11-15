TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında karşılaşılan durumun kendisini de şaşırttığını belirterek, “Böylesine bir tablo beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e konuşan Hacıosmanoğlu, temiz futbol konusunda kararlı olduklarını vurguladı ve kulüplere de kendi denetimlerini sürdürmeleri çağrısında bulunduklarını aktardı.

"İşimiz 1 ayda biter"

TFF Başkanı, “Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık, onlara da ‘siz kendi önünüzü temizleyin' dedik. Bizim işimiz 1 ayda biter” dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çok sayıda futbolcunun bahis işine karıştığını ve ertelenen maçlar olduğunun hatırlatılması üzerine de “Onunla ilgili kulüplerle konuşuyoruz, planlama yapıyoruz, ilgili kurumlar kendi mecralar adil, adaletli bir şekilde uygulama yapıyorlar” değerlendirmesini yaptı.