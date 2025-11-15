Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olan Tarihçi Murat Bardakçı , askerlerin şehit olmasından sonra yas ilan edilmesinin Türk geleneklerinde olmadığını söyledi.

Şehitliğin en büyük makam kabul edildiğini ve bu yüzden yas tutulmadığını ifade eden Bardakçı, "Askerlerin şehit olmasından sonra gelenek yas ilan edilmemesidir. Sebebi de şehitliğin en yüksek makam olmasıdır. Ocağa ateş düşüyor şehit olunca üzülünmesi gayet normaldir. Bir taraftan da dini bakımdan en yüksek makama ulaşıyor onlar. Cumhuriyet döneminde hiçbir askeri felakette matem ilan edilmemiştir. Camilerde dualar okunmuştur, selalar verilmiştir ama yas ilan etmek yoktur. İşin temelinde yatan en iyi kavramlardır. Şehitler ölü kabul edilmez. Bir şeyi unutmamak gerekiyor. Türkiye Müslümandır, İslamın gereği şehitler ölü değildir." dedi.

Kaynak: Haber Türk