Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.

Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Beyaz pusula: Hakan Safi

Sarı pusula: Aziz Yıldırım

İki gün süren Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi.

Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da oyunu kullandı. Koç, oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimin hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan Ali Koç, "Fenerbahçe’de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan birini daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık 2 adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum. Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Bu birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı. Hakan Safi'ye ve Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Sadettin Saran, oyunu kullandı

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin aday olduğu seçimlerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da oyunu kullandı. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Saran, oyunu kullandıktan sonra alandan ayrıldı.