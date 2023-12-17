İlk kez katıldığı 3. Lig’de adeta destan yazan Kafkasspor, Çarşamba günü İnegöl’de Mardin1969 takımını ağırlayacak. Ligde topladığı 23 puanla 3. sıraya yükselen Kafkas Kartalı, ligde orta sıralarda yer alan ve play-off’a katılma mücadelesi veren Mardin ekibi karşısında 3 puan alıp ilk yarıyı 3. sırada tamamlayıp büyük bir avantaj yakalamak istiyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurduna konuk olan ekibimiz, net bir skorla rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı. Kafkasspor, geride kalan 14 haftada 7 galibiyet, 4 mağlubiyet 2 beraberlik çıkardı. Kafkas Kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Bu maçlarda rakip kaleleri 15 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 13 gol gördü.

KENDİ SAHASINDA IŞILDIYOR

Ligde topladığı puanların çoğunluğunu kendi saha ve seyircisi önünde alan Kafkas Kartalı, maça mutlak favori olarak çıkacak. Bugüne kadar kendi sahasında 6 maça çıkan Kafkasspor, 5’ini kazanırken, sadece 1 maçta rakiplerine boyun eğdi. 6 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran temsilcimiz, kendi kalesinde ise 4 gol gördü. İnegöl ekibi ligde oynadığı son müsabakadan ise 10 puan çıkardı.

MARDİN1969 NASIL BİR TAKIM?

Mardin 1969 ise ligde kalan 14 haftanın sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bir maçta bay geçen konuk ekip, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde ise 13 gol gördü. Ligde topladığı 17 puanla 8. sırada yer alan ekip, inişli çıkışlı grafiği ile dikkat çekiyor.

DEPLASMANDA GALİBİYETLERİ YOK

Deplasman maçlarında sadece 1 puan toplayabilen Mardin 1969 takımı, rakip sahalarda mücadele ettiği 6 maçın 5’ni kaybederken sadece 1 maçta berabere kaldılar.

Deplasman maçlarında rakip fileleri 2 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Lige kötü bir başlangıç yapmasının ardından toparlanan ekip, son 3 haftada ise 6 puan toplamayı başardı.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç 20 Aralık Çarşamba günü İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak. Saat 14.00’de başlayacak mücadeleyi, kadın ve çocuklar kendilerine ayrılan bölümde ücretsiz izleyebilecek. Kafkasspor maçı kazanması durumunda Play-off iddiasında ciddi bir avantaj yakalamış olurken, zirve mücadelesini ligin 2. yarısına taşımış olacak.