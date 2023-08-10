Tüm Türkiye ekran başına kilitleniyor. Avrupa Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor play-off mücadelesi verecek. Türk futbolunun Avrupa’da yükselişe geçtiği ve iyi bir mesafe kat ettiği bu dönemde, takımlarımız olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe Konferans Ligi’nde üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele verecek. Türkiye ulusal puan sıralamasında 11. sıraya yükselirken buradan alınacak galibiyetlerle ilk 10'a girmek hedefleniyor.

Neftçi Bakü- Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Muhtemel 11

Neftçi Bakü: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

Fenerbahçe – Maribor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones yer alacak. Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Peres, Becao, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Ryan Kent, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

Adana Demirspor - Osijek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif

Ndiaye Osijek: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas