Bursa'nın Gökdere Millet Bahçesi, son günlerde hurdacı hırsızların hedefi haline geldi. Bahçede çekilen görüntülerde, çöp kutularının demirlerinin tek tek sökülüp çalındığı görüldü. Vatandaşlar, artan hırsızlık olaylarına tepki gösterirken, duruma çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Gökdere Millet Bahçesi'nde yaşanan bu olaylar, en az 150-200 çöp kutusunun hırsızlar tarafından hedef alındığını gösteriyor. Hırsızların demirleri söküp çalması, bahçenin görüntüsünü olumsuz etkilerken, aynı zamanda çevre düzenlemesine de zarar veriyor.

Gazetemizin sosyal medya hesabına vatandaşımız tarafından gönderilen fotoğraflarda, hurdacı hırsızların çöp kutularının demirlerini nasıl çaldığını gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, bu olayların önüne geçilmesi için yetkililerin acil bir şekilde önlem alması gerektiğini vurguluyor.

Bölge sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu ilettiklerini, ancak sorumluluğun TOKİ'de olduğunu gerekçelendirdiğini söylediler. Bu nedenle, vatandaşlar çözüm bulunması için TOKİ yetkililerine de çağrıda bulunuyor.

Gökdere Millet Bahçesi'nin hırsızlık olaylarına karşı nasıl korunacağı konusunda acil önlem alınması, hem çevre düzenlemesinin korunması hem de bölge sakinlerinin huzurunun sağlanması açısından önem arz ediyor. Yetkililerden, bu tür olumsuz olayların önüne geçecek adımların atılması bekleniyor.