Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmalar tarafından Çorlu ilçesine 4 sınıflı anaokulu yaptırılmak üzere hazırlanan protokol törenle imzalandı.

Anaokulunun yaptırılmasına dair protokol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Can Tekstil İcra Kurulu Üyesi Erdim Noyan tarafından Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Recep Soytürk, "Hayırseverimize eğitime verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilimize, ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

10 bin 907 metrekarelik yüz ölçümlü arsa üzerine inşa edilecek 4 sınıflı anaokulu, Çorlulu çocuklar ve ailelerine hizmet verecek.