İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere çok sayıda servis şoförü ve rehber personel katıldı.

Seminerde, trafik güvenliği, okul taşıtlarında uyulması gereken kurallar, öğrencilerin araçlara güvenli iniş-binişlerinin sağlanması, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve araç içi düzenin sağlanması gibi konulara değinildi. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Trafik görevlilerince görsel sunumlar eşliğinde yapılan bilgilendirmelerde, özellikle okul çevrelerinde alınması gereken tedbirler ile servis araçlarında yaşanabilecek muhtemel risklerin en aza indirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin hem öğrenci güvenliğini artırmak hem de taşımacılık yapan personelin bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Eğitimlerin yıl boyunca periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.