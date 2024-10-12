Geçmişte Mudanya Belediye Başkanlığı yapmış ve son seçimlerde partisince aday gösterilmeyen Hayri Türkyılmaz hakkında yıllar önce yapılan bir şikayete yanıt geldi. Mudanya BUDO İskelesi yakınında bulunan eski Koç Restoran binasında plana aykırı olduğu iddia edilen tadilat ve çıkmalar nedeniyle, eski belediye başkanı Hayri Türkyılmaz ve 7 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verildi.

Yıllar önce şikayette bulunan Mudanya İnisiyatif Grubu üyesi Eyüp Araz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Sevgili dostlar...

2016 yılında Mudanya Belediyesine Mudanya İnisiyatif Platformu üyesi olarak yazdığım dilekçe ile eski koç restorant olarak bilinen yerin yeni kiracısı tarafından yapılan tadilat ve çıkmaların kanunlara aykırı olduğu ve gereğinin yapılmasını talep etmemizden yaklaşık 8 yıl geçmiş ve devletin İçişleri Bakanı sayın Ali Yerlikaya imzali gizli damgali sarı zarf içinde eski Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve 7 belediye çalışanları hakkında soruşturma izni vermiş yani yargılanacaklar.

İşi iki yönlü düşünürsek

1 - Belediye Başkanı CHP'Lİ ve şikayet eden eski CHP Belde Başkanı.

2 -ilçede bulunan muhalefet partileri MOLADA.

Siyaset te belediye ile YANLIŞ işleri olanlar belediyeye karşı muhalefet görevini yaaapaaamazzz.

Bu anlamda çoğu CHP'Lİ Mudanya inisiyatif platformu üyelerine ilçemize sahip çıktıkları için sonsuz teşekkürler...