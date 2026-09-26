Olay, İnegöl’ün kırsal Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elma toplamak amacıyla ağaca çıkan İlyas Ö. (58), toplama yaptığı sırada bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybetti.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten yüz üstü yere düşen adam yaralandı. Yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı, burada tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde yüz bölgesindeki kemiklerde kırıklar tespit edilen İlyas Ö., daha ileri tedavi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ