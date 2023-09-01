Zoofobi Nedenleri Nelerdir?

İnsanlarda zoofobiden sorumlu olduğu bilinen iki ana neden:

Evrimsel Faktörler

İnsanın Evrimi, bu tür bir korkuyu geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. İlk uygarlıklardan bu yana hayvanlar tehlikeli ve zararlı olarak kabul edilmiştir. İnsanların hayvanlara karşı hayatta kalma aracı olarak geliştirdikleri doğal bir savunma mekanizması gibidir. Nesiller geçtikçe, bazı hayvanların ailelerimizde bir yeri vardı, ancak birçoğu evlerinde yoktu. Bununla birlikte, korku hala genlerimizde yerleşiktir ve aşırıya kaçtığında zoofobi ortaya çıkabilir.

Travmatik Bir Deneyim

Zoofobi’nin bir başka önemli nedeni, hayvanlarla ilişkili herhangi bir önceki travmadır. Kişi daha önce hayvanlar tarafından saldırıya uğradıysa veya zarar gördüyse veya başka birinin yaralandığını gördüyse, aşırı korku ve hayvanlardan kaçınma geliştirebilir.

Zoofobi Belirtileri Nelerdir?

Zoofobi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilir. zoofobiyi gösteren başlıca belirtiler şunlardır:

Herhangi bir hayvanın görüşünde kalıcı ve yoğun korku (Bir resim bile bir insandaki kaygıyı tetikleyebilir)

Hayvanat bahçesi gibi yerlerden, hayvan olan herhangi bir yerden tamamen kaçınma

Çığlık atmak, ağlamak ve kaçmaya çalışırken gibi tepkiler

Korkunun mantıksız olduğunun farkına varmak ve birşey yapmamak (çocuklar hariç)

Bir hayvan tarafından saldırıya uğrayacağım gibi tekrarlayan düşünceler

Terleme, nefes darlığı, titreme, bulantı, kusma, karın huzursuzluğu, hızlı kalp atışı, baş dönmesi veya bayılma gibi fiziksel belirtilerle panik ataklar.

Doktora Ne zaman Gidilir?

Yukarıdaki belirtiler altı aylık bir süre boyunca sürekli olarak ortaya çıkıyorsa, bir doktora danışmanız gerekebilir. Dahası günlük işleriniz evcil hayvan ve hayvanları içeriyorsa ve onlardan korkmak davranışınızı etkilemişse, tedavi almak sizin için en iyisi olacaktır.

Zoofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Zoofobi, bir ruh sağlığı uzmanının kontrolü altında psikoterapiler ve ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilir.

Rahatlama Tekniği ile Maruz Kalma Terapisi

Bu muhtemelen belirli fobilerin tedavisinde kullanılan en etkili psikoterapilerden biridir. Maruz kalma terapisinde, kişinin hayvanları veya görüntülerini içeren korkulu durumlara dayanması gerekir. Terapist ayrıca hayvanlara maruz kalma sırasında anksiyete ile başa çıkmak için nefes alma, zihinsel görselleştirme ve meditasyon gibi rahatlama tekniklerini de öğretir. Maruz kalma terapisinin temel amacı, kişide korkularına karşı yavaş yavaş tolerans oluşturmaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, bir kişinin düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmekle ilişkilidir. Terapist, hayvan korkusu bağlamında kişi ile düzenli danışmanlık oturumlarına sahiptir ve bundan sorumlu içsel düşünceleri anlamaya çalışır. Terapist kişiye fobiyi anlama ve olumlu bir davranış oluşturma konusunda rehberlik eder. Düzenli paylaşım yoluyla, kişi stres ve endişeyi giderecek hayvan korkusuyla yüzleşmek için daha fazla güven geliştirecektir.

İlaçlar

Şiddetli vakalarda, ilaçlar korku ve kaygıyı kontrol etmeye de yardımcı olabilir. Yaygın olarak kullanılan ilaçlar, Serotonin gibi beyin kimyasallarını dengeleyen anti-anksiyete ve anti-depresan ilaçlardır . Serotonin, bir kişinin ruh halinden ve mizacından sorumludur.