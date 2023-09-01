İnegöl Belediyesi tarafından kurum içi eğitimler kapsamında personele yönelik “Uygulamalı Excel” eğitimi düzenlendi. Farklı müdürlüklerden personellerin katıldığı eğitimlerin tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlendi.

Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak hizmetleri üretirken bir yandan da personelin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, zaman zaman kurum içi eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından “Uygulamalı Excel” eğitimi düzenlendi. Farklı birimlerden 20 personelin katıldığı eğitim 3 gün sürdü.

EĞİTİMLERİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ ARZU EDİYORUM

Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan personeller için bugün 10.00’da İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Sertifika takdimi öncesi kürsüden personele yönelik bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, “İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün birtakım eğitimleri ya da birtakım sizlerden gelen talepler üzerine oluşturduğu programlar olabiliyor. Ben bunların artarak devam etmesini arzu ediyorum. Burada da benzer bir programda farklı farklı müdürlüklerden arkadaşlarımız var. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BU ÇALIŞMALAR BİZİ DİĞER KİŞİ VE KURUMLARDAN FARKLI KILACAK”

“Tüm insanlık olarak gelişmeye ihtiyacımız var” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnsan dediğimiz varlık böyle bir şey. Doğumdan ölüme kadar geçen aşamada insan öğrenebiliyor, gelişebiliyor, eksiklerini giderebiliyor ya da heybesini doldurabiliyor. Bir huzura çıktığında da o yeteneklerini sergileyebiliyor. Böylesine güzel bir durum söz konusu insan için. Cenabı Allah bizi diğer canlılardan ayırmış. Düşünebilme yetimiz, irademiz, aklımız var. Bunları kişisel gelişim anlamında hem kendi lehimize döndürebilmek lazım hem de aynı zamanda kurumun faydasına da döndürebilmek lazım. Buradan hareketle de ne eksiğimiz varsa başta şahsım olmak üzere bu eksikleri giderelim istiyorum. Bu süreç içerisinde kendi kişisel gayretiniz de çok önemli, bireysel anlamda yapacağınız girişimler… Bunun yanı sıra bizlerden sizlere sunulan eğitimler, gelişim programları bunlar da her biri çok değerli. Zira bizi diğer kişi, kurum ve insanlardan farklı kılacak çalışmalar bunlar. Daha öncesinde bizler de sadece İnsan Kaynakları Dairesi olarak bunu yorumladığımızı görüyorum ben. O eğitim açığı ve eksiğini kapatmak üzere Müdürlüğümüz çalışmalar yürütüyor. Bu daha da fazla olmalı.”

Konuşma sonrası personellere sertifikaları takdim edildi.