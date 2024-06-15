Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, kurban satış pazarında genel kontroller yaptı, gebe hayvan olup olmadığını test etti.

Osmangazi Mahallesi girişinde kurulan kurban satış alanına kurbanlık hayvanlarını getiren çiftçilere, Bilecik Belediyesi veteriner hekimleri tarafından birçok başlıkta denetim ve gebelik kontrolleri yapıldı. Pazarda yaptığı kontrollerde gebe hayvan bulunmadığını ifade eden Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal, pazar alanında bayram gününe kadar denetim ve kontroller yapacaklarını belirterek, ‘’Çiftçilerimiz, kurban satış alanına kurbanlıklarını getirdi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bizler de kendi alanımızla ilgili çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Yaptığımız gebelik testlerinde herhangi gebe hayvana rastlamadık’’ ifadelerini kullandı.

Satıcılar alışverişin durgunluğundan şikâyetçi

Pazarda alışverişin az olduğuna dikkat çeken çiftçiler ise bir umut beklediklerini belirterek, ‘’Nakliye ücreti vererek, hayvanlarımızı getirdik. Bugün satışlar çok durgun. Yarın durum ne olacak onu bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kimi çiftçiler de emekli maaşlarının azlığından yakınarak, alım gücünün azaldığını söyledi.