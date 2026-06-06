Bilecik'te ilk kez düzenlenen bir fuarda, tarım sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirirken, fuarın dikkat çeken stantlarından biri de Bilecik Belediyeler Birliği oldu.

Bilecik Belediyeler Birliğine bağlı Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, kez düzenlenen bir fuarda kurduğu stantta, çevreci yaklaşımıyla öne çıktı. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye, standı gezerek, tarımda verimliliği artırırken toprağın doğal yapısını korumayı hedefleyen BİOSUN destekli organamineral gübre, fuarın ilk gününde üreticilerden yoğun ilgi gördüğü söyledi. Tekin, sürdürülebilir tarım anlayışına katkı sağlayan ürünün, toprağın organik madde miktarını artırması, bitki gelişimini desteklemesi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çektiği belirtti.

Bilecik Belediyeler Birliği standında ayrıca ilçelerin yöresel ürünleri de sergilenirken, yerel üretimin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi adına önemli bir tanıtım gerçekleştirildi.