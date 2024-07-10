Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada bir açıklama yaparak, "Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır" dedi. Bakanlık, 50 milyon dolar büyüklüğündeki fon için 35 milyon dolar aktaracağını belirtti. Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından hazırlıkların son aşamaya geldiği Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon ABD doları büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu'nun kuruluşuna dair protokol, Bakanlığımız ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 10.07.2024 tarihinde imzalanmış olup, kurulan üst fona Bakanlığımız tarafından 35 milyon ABD doları kaynak aktarımı taahhüt edilmiştir.

Oluşturulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda yüksek katma değerli alanlara kaynak sağlanarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişimine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacaktır. Yapılan yatırımların kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimine ve ekonomik büyümesine hız kazandırılması amaçlanmaktadır."