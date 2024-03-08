Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan pos cihazlarına yönelik dikkat çeken bir karar alındı. Alınan karara göre, Bakanlık vergi gelirlerini artırmak için yaptığı çalışmaların içine POS cihazlarındaki işlemlerini de dahil etti. Özellikle Katma Değer vergisi (KDV) genel oranlarında yapılan değişimlerin ardından, bazı işletmelerin de tahsil ettikleri KDV ile beyan ettikleri KDV arasında tutarsızlık olduğunun da ortaya çıktığı belirtiliyor.

BU YIL DEĞİŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı açıklama pos cihazlarının bu yıl içerisinde değişeceğini açıkladı. Bakan Şimşek açıklamasında;

"Hazirandan itibaren itibaren yeni bir nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile." dedi.

Bakanlık, POS cihazlarının, usulsüz kullanımının yarattığı vergi kaybını bir süredir izliyordu.

Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı, ayrıntılı bir açıklama yaparak, POS makinalarının usulsüz kullanımına dikkat çekmiş ve mükellefleri uyarmıştı. Açıklamada şu uyarılarda bulunulmuştu:

Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (POS makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ay Başkanlığımıza göndermektedirler.

KDV BEYANNAMELERİNDE GÖSTERİLMİYOR

Yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerin kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel” alanının boş bırakılarak ihmal edildiği, ilgili hâsılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan “teslim ve hizmet bedeli”ne dâhil edildiği görülmektedir.