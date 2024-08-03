Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını yapan Kocaelispor, Suudi Arabistan 2. Lig takımlarından Al Bukiryah ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Atakan Kozik, Yakup Akbaşoğlu, Özcan Kalp
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Aaron Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Ahmet Oğuz, Josip Vukovic, Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik, Giorgi Beridze, Mendes, Ahmet Sağat
Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Onur Öztonga, Furkan Özyapı, Serhat Taşdemir, Mesut Can Tunalı, Yunus Emre Gedik, Barış Alıcı, Furkan Gedik, Marcao
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Al Bukiryah: Dziugas Bartkus, Meshaal Sani, Fernando Pinero, Saoud Felata, Hazza Asseri, Abdulrahman Al-Barakah, Hicham Faik, İbrahim Al-Barakah, Khaled Al-Hazemi, Connor Pain, Luvannor Henrique
Yedekler: Younes Al- Khudair, Badr, Abdelkarim Almotiri, Moundhir Al-Nakhli, Rakan Al- Harbi, Khaled Al-Shuwayyi, Bander, Abdulkarim Alkahtani, Osamah Al-Harbi, Abdulaziz Al- Shereid, Meshary
Teknik Direktör: Denis Lavagne
Goller: Furkan Gedik (dk. 85) (Kocaelispor), Luvannor Henrique (dk. 66) (Al-Bukiryah)
Sarı Kart: Onur Öztonga (Kocaelispor)