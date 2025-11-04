Osmangazi Belediyespor’un iki işitme engelli sporcusu, 15-26 Kasım tarihleri arasında Japonya Tokyo’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Tokyo Olimpiyatları’na ülkemizi tenis branşında temsil etmek üzere katılacak dört erkek sporcudan iki tanesinin Osmangazi Belediyespor sporcusu olması, Osmangazi’ye büyük gurur yaşattı.

Spora ve sporcuya her zaman destek olarak sağlıklı nesiller yetişmesi için mücadele veren Osmangazi Belediyesi’nin Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’ndeki kortlarında çalışmalar yapan Osmangazi Belediyespor İşitme Engelli Sporcuları Yunus Emre Sarıaydın ve Emir Vatansever, 15-26 Kasım tarihleri arasında Japonya Tokyo’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Ay Yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor sporcuları, ülkemize altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Ayrıca Osmangazi Belediyespor İşitme Engelli Tenis Sporcusu olan Yusuf Ocak, 2026 Mart ayında Almanya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları’na ay yıldızlı formayla katılarak madalya alabilmek için mücadele edecek.

Olimpiyatlara sayılı günler kala hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren milli sporcuların çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Ertuğrul Sağlam Spor Tesislerine giden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, burada başarılı sporcularla sohbet ederek olimpiyatlarda başarılar diledi. Bünyesinde 20 tane işitme engelli sporcu bulunan Osmangazi Belediyespor, önümüzdeki 3 yıl içinde bu sporcularla Milli Takımın yüzde 80’ini oluşturmayı hedefliyor.

Olimpiyatlara katılacak dört erkek sporcudan ikisinin Osmangazi Belediyespor sporcuları olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur, "400 tane öğrencimizle tenis branşını tabana yaymaya çalışıyoruz. Yaz ve kış okulu çalışmalarımız var. Ayrıca işitme engelli sporcularımızla çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta Japonya’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’na 2 sporcumuzla katılacağız. Olimpiyatlara ülkemizden 18 branşta 186 sporcu katılacak. Tenis branşında ise 4 erkek 4 kız olacak. Ülkemizden olimpiyatlara katılacak 4 erkek sporcudan 2’si Osmangazi Belediyespor sporcuları. Ayrıca 2026 yılının Mart ayında Almanya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları’na tenisçimiz Yusuf Ocak katılacak. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’ndeki çalışmalar ücretsiz yapılmakta. Türkiye’de kulübümüzün bu uygulaması hem özel hem de devlet anlamında bir ilk. Böyle bir ayrıcalığımız var. Bu da başkanımız ve yönetiminin destekleriyle olan uygulamalar. Biz de Osmangazi Belediyemizin destekleriyle vatandaşlara hizmet etmeye çalışıyoruz. 15-26 Kasım tarihlerinde Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekerek milletimizi ve devletimizi sevindireceğiz. Sporcularımız Yunus Emre Sarıaydın ve Emir Vatansever, tekler, çiftler ve mixler kategorisinde yarışacak. Emir Vatansever, 2022 Brezilya Olimpiyatları’na katıldı ve mixler kategorisinde çeyrek final oynama başarısı elde etti. Tokyo Olimpiyatları katıldığı ikinci olimpiyatı olacak. İnşallah, bu kez madalya ile ülkemize döneceğiz. Osmangazi Belediyespor olarak şu anda 20 tane işitme engelli sporcumuz var. Bunlarla hedefimiz önümüzdeki 3 yıl içinde Milli Takımın yüzde 80’ini oluşturmak. Biz her zaman destekleyen Kulüp Başkanımız Fatih Karayılan, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Federasyon Başkanı Dursun Gözel’e çok teşekkür ederim" dedi.

15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Tokyo İşitme Engelliler Olimpiyatları’na gitmeye hazırlanan Osmangazi Belediyespor Tenis Sporcusu Yunus Emre Sarıaydın, "Osmangazi Belediyespor sporcusuyum. 10 yaşından itibaren tenis oynuyorum. Önümüzdeki 2 hafta içinde Tokyo İşitme Engelliler Olimpiyatları’na Engelliler Milli Takımıyla birlikte katılacağız. Mix, karışık çiftler ve tekler kategorisinde maçlarımızı yapacağız. Bu olimpiyatlarda altın madalya hedefliyorum. Geçen yıl Avusturya Avrupa Şampiyonası’na katıldım. Çiftler ve karışıklar kategorisinde 5’inci olmuştum. Olimpiyatlardaki hedefim tabi ki altın madalya. Osmangazi Belediyesi’ne destekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Olimpiyatlarda Ay yıldızlı formayla Osmangazi’yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Emir Vatansever, "Osmangazi Belediyespor’da tenis sporcusuyum. Olimpiyatlara Osmangazi Belediyesi’nin bünyesinde bulunan Ertuğrul Sağlam Spor Tesislerinde haftanın 6 günü günde 4 saat çalışma yaparak hazırlanıyorum. Ekstra olarak Milli Takımda çalışmalarımı sürdürüyorum. Hedefimiz ilk 3’e girip madalya kazanabilmek. Ay yıldızlı bayrağımızı Tokyo’da kürsüde dalgalandırmak istiyoruz. 2022 yılında Brezilya Olimpiyatları’na katıldım. Çeyrek final oynama başarısı elde ettim. Bu olimpiyatlarda daha iyisinin olabileceğini düşünüyorum. Bizlere destek olan antrenörümüze ve Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

2026 Mart ayında Almanya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek olan Osmangazi Belediyespor Tenis Sporcusu Yusuf Ocak, "7 yaşından itibaren tenis oynuyorum. Geçen yıl Avusturya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katıldım. Burada birkaç derecem oldu. Hedefim 2026 Mart’ta Almanya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları’nda derece alarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek sporculara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "15-26 Kasım tarihlerinde Japonya Tokyo’da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’na Türkiye’den 18 branştan 186 sporcu katılacak. Bu sporculardan 2 tanesi Osmangazi Belediyespor tenis sporcusu. İnşallah sporcularımız olimpiyatlardan madalya ile dönecekler. Osmangazi, Bursa ve ülkemizi temsil ettiklerinden dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur, Tokyo’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’na Milli Takım antrenörü olarak katılıp, sporcuların başarılı olmasında pay sahibi olacak.