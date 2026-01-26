İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Çözüm Merkezi, 2025 yılında da vatandaşla belediye arasında güçlü bir köprü kurarak güçlü iletişim özelliğini ortaya koydu. 7/24 esasıyla çalışan ve 153 hattı ile 0530 157 30 00 no’lu WhatsApp hattı üzerinden yıl boyunca toplam 260 bin 223 çağrıya yanıt veren Çözüm Merkezi; hızlı erişim, yüksek çözüm oranı ve kurumlar arası koordinasyondaki etkin rolüyle vatandaşın en yakın çözüm noktası oldu.

ÇAĞRILARIN %98,2’Sİ YANITLANDI

Vatandaşların talep ve önerilerini tek merkezden toplayan Çözüm Merkezi, gelen çağrıların %98,2’sini yanıtlamayı başardı. Ortalama cevaplama süresi yalnızca 5 saniye olarak rekor bir süreyle kayıtlara geçti. Bu veriler, İnegöl Belediyesi’nin iletişim altyapısının gücünü ve Çözüm Merkezi’nin ne kadar ulaşılabilir olduğunu net bir biçimde ortaya koymuş oldu.

DİĞER KURUMLARA DA YARDIMCI

Vatandaşların en kolay ve hızlı şekilde eriştiği 153 Çözüm Merkezi ile 0530 157 30 00 no’lu WhatsApp hattı, bu yönüyle en çok tercih edilen iletişim hattı olurken, vatandaşlar diğer kurumlarla ilgili konularda da çözümü İnegöl Belediyesi’nde arıyor. Bu kapsamda 2025 yılında gelen çağrıların yaklaşık %12’si Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki konulardan oluştu. Çözüm Merkezi, vatandaş ile Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlar arasında aracı bir rol üstlenerek sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sundu. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 2025 yılında toplam 30 bin 189 başvuru alınırken, bu başvuruların içerikleri ise; 24.418 tanesi BUSKİ çalışmaları, 4.047 tanesi Büyükşehir Belediyesinin diğer belediyecilik faaliyetleri, 1.437 tanesi halk otobüsleri şikâyet konuları, 240 tanesi itfaiye, 57 tanesi halk otobüsleri denetim talepleri olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK TALEP VE ÖNERİ GELEN KONULAR VE MAHALLELER

İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine 2025 yılında en fazla başvuru sırasıyla; Kemalpaşa, Mahmudiye, Süleymaniye, Yeni Mahalle ve Mesudiye mahallelerinden geldi. Vatandaşların en çok ilettiği konular arasında ise; atık bertarafı, molozların alınması, geri dönüşüm talepleri, araç talebi ve hasta/yaralı kedi ihbarları yer aldı.