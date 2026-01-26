Geçtiğimiz yıl, büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arasında kaos üstüne kaos yaşansan türkücü İbrahim Tatlıses, yine bir kaosa neden olacak paylaşım ile gündem oldu.

OĞLUNDAN OLAY GÖNDERME

İbrahim Tatlıses’in daha önce "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin" diyerek hedef aldığı oğlu Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Kendi fotoğrafını hesabından paylaşan Tatlıses, babasına sistem etti.

“BEDELİNİ EVLADINA ÖDETTİ” İMASI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Herkes hata yapar ama hatanın bedelini evlada ödetmek hiçbir gerekçeyle açıklanmaz. Saygı bizde baki. Gerçek de yerli yerinde.

GÖZLER İBRAHİM TATLISES’TE

Söz konusu gönderme sonrasında gözler, türkücü İbrahim Tatlıses’e çevrildi. Ahmet Tatlıses’in imalı sözlerine cevap verip vermeyeceği merak edilen türkücüden ise henüz bir açıklama yada paylaşım gelmedi. Ahmet Tatlıses’in paylaşımı baba-oğul kaoslarına yenilerinin eklenmeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

AHMET TATLISES UZAKLAŞTIRMA ALMIŞTI

73 yaşındaki türkücü, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açmıştı. Tatlıses, oğlu Ahmet’in kendisini tehdit ettiğini de iddia etmişti. Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek, elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti.