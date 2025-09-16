Hekimsen Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde olumlu düzenlemeler bulunmakla birlikte 5 maddenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Kurban, "Bu yönetmeliğin artık bir an önce düzeltilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin birçok maddesini olumlu bulduklarını ancak 5 maddenin kabul edilemez nitelikte olduğunu ifade ederek, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına rağmen, söz konusu düzenlemelerin içerik değişikliği yapılmadan yeniden yürürlüğe konduğunu kaydetti.

Adil Kurban, özellikle hastaların muayeneye gelmemesinden kaynaklanan puan kaybı, hastane tercihleri sebebiyle uygulanan maaş kesintisi, bilimsel temeli olmadığı savunulan memnuniyet oranı uygulaması, tedaviyle çelişen akılcı ilaç düzenlemeleri ve maaşlardaki belirsizlik gibi konuların hekimleri ciddi şekilde mağdur ettiğine dikkati çekti.

"Danıştay, bunların Anayasa hükümlerine aykırı olduğunu gördü"

Bu maddelerin hekimleri rahatsız ettiğini belirten Hekimsen Genel Başkanı Uzm. Dr. Kurban, "Yönetmeliğin çok iyi yerleri de vardı. Kabul ediyoruz ve bunu geçmişte bakanlıktan çok da talep etmiştik. Ama maalesef esas itibariyle yönetmeliğin 5-6 maddesi kabul edilemez bir içerikteydi. Bu maddeleri dava ettik. Hekimsen bu maddeleri dava ettikten sonra Danıştay, bunların Anayasa hükümlerine aykırı olduğunu gördü ve hatta Anayasa Mahkemesi’ne iletti. Bunun üzerine Bakanlığımız, maalesef, yönetmelikte içeriği ve sonuçları değiştirmeden aynı yönetmeliği tekrar yayınladı. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben onlara sormak istiyorum; sahada huzursuzluk oluşturmak, doktorları adeta düşman etmek, herkesi kendinize küstürmek sizin tercihiniz midir?" dedi.

"Birileri ona kızdı diye maaşının yarısını kesebilir misiniz"

Hasta memnuniyet katsayısının bilimsel bir kriteri olmadığını, tamamen göreceli olduğunu dile getiren Kurban, "Hasta memnuniyeti bir şekilde tespit edilebilir ama bu bir kriter olamaz. Peki hangi meslekte maaşlar böyle bir kritere göre belirleniyor? Bana bir örnek gösterin. Mesela cemaati kızdığı halde maaşı kesilen bir imam var mı? Veya herhangi bir kamu görevlisi. Birileri ona kızdı diye maaşının yarısını kesebilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette olamaz. Evet, başarı ölçülebilir, bununla ilgili katsayılar belirlenebilir, planlamalar yapılabilir. Ama sen tutup da bir insanın maaşını tamamen göreceli gerekçeyle kesemezsin. Bu bilimsel standartlara uygun değil, tamamen keyfi. Dolayısıyla da suistimal içeriyor. Bunun gibi son 6 ayda yapılan kesintiler var. Mesela gelmeyen hastanın paralarını kesme meselesi. Önce 6 aydı, sonra bir yıla çıkardılar, yine kestiler. Üstelik kestiklerini de geri vermediler. Yani yönetmelik içerisindeki bütün itiraz ettiğimiz 5-6 madde kabul edilemez nitelikte" şeklinde konuştu.

"Bu yönetmeliğin bir an önce düzeltilmesi gerekiyor"

Bir diğer konu olan belli bölgelerde çalışan hekimlerin gece nöbeti tutması konusuna da değinen Dr. Kurban, "Eğer 6 nöbetin altında tutarlarsa maaşlarından kesiliyor. Siz böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? 5 nöbet var ama siz 6 nöbet tutmadı diye parasını kesiyorsunuz. Bunun gibi saçma maddeler ihtiva eden bu yönetmeliğin artık bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bırakın kanunlarımız bunu düzenlesin" dedi.

"Bu şekilde dava iptal oluyor"

Yönetmelikteki bazı maddelere sadece kendi sendikalarının değil, bütün sivil toplum kuruluşlarının itiraz ettiğini vurgulayan Kurban, hukuki mücadelelerinin de boşa düşürüldüğünü iddia etti. Kurban, şunları kaydetti:

"Biz bunu bilimsel açıdan da ispat ettik. Hukuk sistemine sunduk. Danıştay da kabul edilemez olduğunu anladı, gördü, okudu. Hatta Anayasa Mahkemesi’nden görüş istedi. Çünkü anayasaya aykırılıklar vardı. Ama düzelteceklerine, davaları iptal etmek için yönetmelikte küçük değişiklikler yapıyorlar ama aslını ve içeriğini değiştirmiyorlar. Bu şekilde dava iptal oluyor"

Bu sürecin sahada umutsuzluğa yol açtığını dile getiren Kurban, "Halkta memnuniyetsizlik artıyor, aile hekimleri umutsuzluğa sürükleniyor. Devamlı dürtülen, rahatsız edilen bir kesim haline geldik. Daha nasıl açık konuşayım bilmiyorum. Ben onların öfkesini şu an kameralara ifade ediyorum, yeter artık" şeklinde konuştu.