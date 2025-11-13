Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı dolayısıyla kentte tören düzenlendi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkan Yarbay Emre Kaya Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Vali Soytürk, törende şeref defterini imzalayarak yaptığı konuşmada, Tekirdağ’ın kurtuluşunun gururla kutlandığını belirtti. Kentin verdiği mücadele ve direnişin Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Soytürk, "Uzun yıllar huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olan Tekirdağ Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ardından vatanımızın birçok şehri gibi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan milletimiz, yaşanan işgalleri kabullenmemiş, boyun eğmemiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda kısıtlı imkanlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde zaferden zafere koşan ordumuz işgallere son vermiş, 13 Kasım 1922’de Tekirdağ özgürlüğüne kavuşmuştur" dedi.

Törene, Vali Soytürk’ün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.