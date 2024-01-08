Helvacı Ali’nin hikayesi1892 yılında İdris Efendinin Yugoslavya (Kosova) Prizen’den Bursa’nın İnegöl ilçesine göç etmesiyle başladı. İdris Efendi aile mesleği olan helva, boza ve şıra üretimini İnegöl’de devam ettirerek bugün 4. kuşağa kadar ulaşan bu asırlık lezzetin adeta temelini attı.

HELVACI ALİ KİMDİR?

1900 yılında İdris Efendi tarafından ilk helva, boza ve şıra üretimi İnegöl’de açıldı. 1919 yılında ise İdris Efendinin oğlu Ali Bozacılar kendi ismini koyduğu işyerinde bu mesleğe devam etti. Helva üretiminde ün salan Helvacı Ali, kısa sürede ilçenin en tanınmış simalarından biri oldu. Gerek esnaflığı gerekse de ürettiği ürünlerle İnegöl’de evlerin sofralarını tatlandıran Ali Bozacılar’ın lakabı zamanla Helvacı Ali olarak anılmaya başlandı.

Helvacı Ali markalaştırdığı işyerini bu kez 3. Kuşak oğlu Şadan Bozacılar’a emanet etti. Şadan Bozacılar babasından devraldığı işyerinin de modernizasyon çalışmaları yaptı. Süt ve İrmik tatlısı üretimine de geçen Şadan Bozacılar zamanla geliştirdiği işyerinde devrim gibi bir karar alarak 4. Kuşak oğul Cihan Bozacılar’a yönetimi teslim etti.

Kasımefendi Caddesinde yer alan merkez binada hazırladıkları süt ve irmik helvaları, İnegöl’de özellikle ramazan ayında bir ramazan geleneği haline geldi. Firma daha sonra tarihi çarşının girişinde kendine özgü konseptle Türkiye’nin markası olacak firmanın ilk adımını attı.

Kase içerisinde dondurma ile asırlık lezzet irmik helvamızı sıcak bir şekilde servis eden firmanın ürünlerinde satış patlaması yaşandı. Kısa sürede dondurmalı irmik tatlısının ünü yayılınca ilk şube Bursa’ya açıldı.. Hemen ardından sırasıyla Ankara, Sakarya, İzmir, Balıkesir, Kütahya, İzmit, Çanakkale ve İstanbul’da şubeler açıldı.

“Türkiye’nin Helvacısı 1900’den Günümüze Helvacı Ali” sloganıyla çıkılan yolda bugün Türkiye’de 50’ye yakın şehirde, 100’ün üstündeki şube sayısına ulaşıldı. Türkiye’de markalaşan Helvacı Ali daha sonra ise Dubai, Üsküp ve daha bir çok farklı ülke farklı şehirde şubeler açarak dünyaya açılmaya başladı.