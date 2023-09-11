Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla suçlanan bir kadın, 9 aylık hamile olduğu sırada narkotik polisi tarafından yakalandı. Kadının üst ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre, Okulların açılması öncesinde Bursa genelinde büyük çaplı operasyonlar düzenleyen Bursa İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 200 şüpheliyi cezaevine göndermişti. Bu şüpheli kadınların bir kısmı, adli süreçte hamilelikleri veya küçük çocukları bahane ederek yargıyı yanıltmaya çalışmıştı.

Daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen Mihriban E. isimli kadın, uzun süredir takip altındaydı ve 9 aylık hamile olduğunu öğrenen polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Şüpheli kadının evi ve üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Karnı büyük olduğu için yürümekte zorlanan hamile uyuşturucu satıcısı, suyla dolu bir şişe ile bir kadın polis tarafından desteklenerek adliyeye getirildi. Sorulara cevap vermekten kaçındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.