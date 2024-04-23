Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 21. haftası oynanan 5 müsabakayla sona erdi.

2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 21. hafta maçları tamamlandı. Kadınlar Süper Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından, 1 ile 8’nci sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal lig sezon sonunda 1, 2, 3 ve 4’üncü olan takımlar “Şampiyonluk Etabı” oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8’inci sırada tamamlayan takımlar “Play-Off Sıralama Etabı” oynayacak.

Kadınlar Süper Ligi 21. hafta sonuçları şu şekilde:

Aksaray Bld.: 28 - Görele Bld: 39

Bursa BBSK: 26 - Armada Praxis Yalıkavakspor: 30

Tekirdağ Süleymanpaşa: 31 - Anadolu Üniversitesi: 29

Üsküdar Bld.: 26 - Yenimahalle Bld.: 30

Kastamonu Bld.: 38 - Konyaaltı Bld.: 40

Kadınlar Süper Ligi 22. hafta Karşılaşmaları:

27 Nisan

Anadolu Üniversitesi - Üsküdar Bld.

28 Nisan

Konyaaltı - İzmir BBSK

Görele Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa

Armada Praxis Yalıkavakspor - Kastamonu Bld

29 Nisan

Yenimahalle Bld.- Bursa BBSK