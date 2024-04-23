Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 21. haftası oynanan 5 müsabakayla sona erdi.
2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 21. hafta maçları tamamlandı. Kadınlar Süper Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından, 1 ile 8’nci sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal lig sezon sonunda 1, 2, 3 ve 4’üncü olan takımlar “Şampiyonluk Etabı” oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8’inci sırada tamamlayan takımlar “Play-Off Sıralama Etabı” oynayacak.
Kadınlar Süper Ligi 21. hafta sonuçları şu şekilde:
Aksaray Bld.: 28 - Görele Bld: 39
Bursa BBSK: 26 - Armada Praxis Yalıkavakspor: 30
Tekirdağ Süleymanpaşa: 31 - Anadolu Üniversitesi: 29
Üsküdar Bld.: 26 - Yenimahalle Bld.: 30
Kastamonu Bld.: 38 - Konyaaltı Bld.: 40
Kadınlar Süper Ligi 22. hafta Karşılaşmaları:
27 Nisan
Anadolu Üniversitesi - Üsküdar Bld.
28 Nisan
Konyaaltı - İzmir BBSK
Görele Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa
Armada Praxis Yalıkavakspor - Kastamonu Bld
29 Nisan
Yenimahalle Bld.- Bursa BBSK