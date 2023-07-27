2023-24 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara THF Spor Kompleksi'nde bugün çekildi.ANKARA (İGFA) - THF TV Youtube Kanalı'ndan da canlı olarak yayınlanan ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan’ın gerçekleştirdiği kura çekimine, kulüp temsilcileri ile THF yetkilileri katıldı.

Kadınlar Süper Ligi ilk hafta maçları 26 Ağustos tarihinde oynanırken, Erkekler Süper Lig Karşılaşmaları ise 27 Ağustos tarihinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Kadınlar Süper Ligi ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

ARMADA PRAXIS YALIKAVAK - İZMİR BB. BLD.

YENİMAHALLE BLD.- KASTAMONU BLD.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - BURSA BB. BLD.

GÖRELE BLD. - ÜSKÜDAR BLD.

AKSARAY BLD.-TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA S.A.Ş.

KONYAALTI BLD. (BAY)

Erkekler Süper Lig ilk hafta eşleşmeleri ise şöyle: SAKARYA BB. BLD.- KONYA BB. BLD.

BEŞİKTAŞ - NİLÜFER BLD.

TRABZON BB. BLD. - BAHÇELİEVLER BLD.

SPOR TOTO - KÖYCEĞİZ BLD.

RİZE BLD. - İZMİR BB. BLD.

MİHALIÇÇIK - BEYKOZ BLD.

