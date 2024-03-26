E-ticaret platformu Hepsiburada, 2023 yılında enflasyon muhasebesine göre düzenlenmemiş sonuçlarına göre yüzde 104 oranında (enflasyon düzeltmesi sonrası yüzde 31) büyüme ile toplam 96,5 milyar TL (enflasyon düzeltmesi sonrası 116,5 milyar TL) satış hacmine ulaştı.

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, 2023 yılı son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. E-ticaret platformu, toplam satış hacmi, sipariş sayısı ve sıklığı, aktif satıcı ve müşteri sayısı ile ürün adedi gibi e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde çok güçlü performans gösterdiği 2023 yılını yüzde 104 büyüme oranı ile kapadı.

2023’te yüzde 104’lük büyüme

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın 2023 yılında toplam satış hacmi yüzde 104 oranında (enflasyon düzeltmesi sonrası yüzde 31) büyüme ile toplam 96,5 milyar TL’ye (enflasyon düzeltmesi sonrası 116,5 milyar TL) çıktı.

2023’de sipariş sayısında yüzde 41 artış

2023 yıl sonunda e-ticaret platformu, geniş ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı sayesinde 11,9 milyon aktif müşteriyle yılı tamamladı; müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 44 artarak 9,5’e yükseldi. Böylece 2023 yılında sipariş sayısı yüzde 41 büyümeyle 113 milyona ulaşırken e-ticaret platformu yıl boyunca her saniye yaklaşık 4 siparişi müşterilerine ulaştırdı.

2023 yılı boyunca Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan müşterilerin ortalama sepet büyüklüğü ise (dijital ürünler hariç) bir önceki yıla kıyasla yüzde 79 artış gösterdi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki satıcılar büyüdü, deprem bölgesi satıcılarının hacmi 4 milyar TL’yi geçti

Hepsiburada’nın platformunda müşterilerine sunduğu ürün sayısında da önemli oranda artış gerçekleşti. Platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 41 oranında artarak 230,4 milyona çıktı. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 67 olarak gerçekleşti. E-ticaret platformunun 2023 yıl sonundaki aktif satıcı sayısı ise 101,5 bine ulaştı. Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı kapsamında bölgedeki satıcı sayısı 10 bini, bölgeden toplam ticaret hacmi ise 4 milyar TL’yi geçti.

Hepsiburada Premium üyelerinden yüzde 40 daha yüksek frekans

E-ticaret platformunun sadakat programı Hepsiburada Premium ise Aralık 2023 sonu itibarıyla 2,2 milyon, 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla ise 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı. Premium programına dahil olanların aylık alışveriş sıklığı, olmadıkları döneme göre yüzde 40 daha yüksek gerçekleşti.

Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 82’si ‘Yarın Kapında’

E-ticaret platformunun kusursuz müşteri memnuniyeti sunma hedefine ulaşmada önemli bir rol üstlenen HepsiJET, Türkiye’nin 81 ilinde, hizmetlerini sürdürdü. 2023 yılı boyunca, e-ticaret platformu üzerinden satılan ürünlerin yüzde 67’si HepsiJET tarafından teslim edildi. Büyük paket teslimat servisi HepsiJet XL ise, 2023 yılında platform üzerinden sipariş edilen büyük hacimli paketlerin yüzde 59’unu teslim etti. Ertesi gün teslimat performansı açısından HepsiJET, Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 82’sini ertesi gün teslim etti.

Hepsipay kullanıcı sayısı 15 milyona ulaştı

E-ticaret platformunun dijital cüzdan ve ödeme geçidi çözümü Hepsipay ise 31 Aralık 2023 itibarıyla 14,3 milyon, 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla ise 15 milyon kullanıcıya ulaştı. E-ticaret sektöründe bir ilk olan ve Hepsipay’in sunduğu Hepsiburada Limiti (Hemen Al Sonra Öde) uygulamasını kullanan müşterilerin sayısı 328 binin üzerine ulaştı. Hepsiburada platformunda yaklaşık 1 milyon sipariş, E-ticaret platformunun müşterilerine sunduğu ödeme çözümleri sayesinde kart dışı ödeme çözümleri kullanılarak verildi.

B2B servislerde büyüme

HepsiJet’in iş ortaklarına sunulan hizmetlerin hacmi yüzde 25 artış gösterirken teslim edilen paket sayısı 2022’ye kıyasla yüzde 59 arttı.

Hepsipay’in “tek tıkla ödeme” hizmeti Türkiye’nin önde gelen on perakendecisinde hizmet vermeye başlarken Hepsipay müşteri profili, farklı ödeme ve vadelendirme çözümleri, sadakat programı ve hızlı ve güvenli ödeme çözümleriyle öne çıktı.

E-ticaret platformunun reklam hizmetleri servisi HepsiAd, Hepsiburada platformu satış yapan iş ortaklarına sunduğu hizmetlerle hedef kitlelerine ulaşma ve satışlarını artırma imkanı sunmaya devam ederken 18 bin iş ortağı reklam çözümlerinden yararlandı.

FAVÖK yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

2023 yılı boyunca FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranı ise geçen yıla kıyasla 4 puan artışla yüzde 1,8’e (enflasyona göre düzenlenmiş: 5,2 puan artışla yüzde 0,4’e) yükseldi.

Efsane Kasım’ı başarılı sonuçlarla geçiren e-ticaret platformu, Kasım ayının ve yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle yılın son çeyreğini başarılı bir şekilde sonlandırdı. 2023 yılının son çeyreğinde e-ticaret platformunun enflasyon muhasebesine göre düzenlenmemiş toplam satış hacmi 2022’nin 4. çeyreğine kıyasla yüzde 104 (enflasyon düzeltmesi sonrası yüzde 25) artarak 39 milyar TL (enflasyon düzeltmesi sonrası 40 milyar TL) oldu. Sipariş sayısı ise 34,4 milyona ulaştı.

"2023, sektör ve şirketimiz için rekor sonuçların yılı oldu"

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"2023 yılında e-ticaret sektörü sağlıklı büyümeye devam etti ve 2023 Türkiye’de e-ticaretin Covid-19 pandemisi sonrasında atılımlarını sürdürdüğü bir yıl olarak tarihe geçti. Biz de, ‘E-ticaretin Milli Takımı’ olarak 2023 yılında sene başında ortaya koyduğumuz stratejik önceliklerimize bağlı kalarak başarılı sonuçlar elde ettik. Hem müşterilerimize sunduğumuz benzersiz deneyim, hem de iş ortaklarımıza sunduğumuz e-ticaret çözümlerimiz sayesinde sürdürülebilir ve verimli büyüme yolculuğumuzda önemli bir atılım sağladık.

Sadakat programımız Hepsiburada Premium’un üye sayısı yaklaşık üç katına çıkarak yıl sonunda 2,2 milyon üyeye ulaştı. İş ortaklarımızı, sunduğumuz lojistik, fintech ve reklam hizmetlerimizle büyütmeye devam ettik. HepsiJet’in hizmet verdiği dış müşteri sayısı yaklaşık ikiye katlanırken Hepsipay ile sunduğumuz “Tek tıkla güvenle ödeme” çözümü Hepsiburada platformu dışında 10 dış müşteride kullanılmaya başlandı. Reklam kolumuz HepsiAd ise iş ortaklarımız için onların ihtiyaçlarına uygun reklam ürünleri sunarak iş ortaklarımızın cirolarını artırmalarına katkı sağladı.”

2023 yılının küresel markaların platforma dahil edilerek ürün çeşitliliğinin artırıldığı; iş ortaklarıyla kurdukları işbirliklerinin güçlendiği bir yıl olduğunu ifade eden Nilhan Onal sözlerine şöyle devam etti: “Operasyonel mükemmelliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız, Türkiye e-ticaret pazarında ikinci kez NPS liderliğimizi doğrulamamıza yardımcı oldu. İki yıldır Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olmaktan ötürü mutluyuz.

2024’te güçlü ve sürdürülebilir kârlı büyüme hedefimiz çerçevesinde stratejik önceliklerimize bağlı olmaya ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Müşteri sadakatini artırmak için Hepsiburada Premium en güçlü kasımız olmaya devam ederken fintech ve lojistik kabiliyetlerimizle ayrışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca B2B hizmetlerimizin daha fazla iş ortağımıza ulaştırılması önceliğimize bağlı kalacağız.

Azimle hedeflerimizi yerine getiren E-ticaretin Milli Takımına, bize güvenen ve tavsiye eden müşterilerimize ve hizmet sağladığımız tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Hep birlikte, Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmeye devam edeceğiz.”