E-ticaret platformu Hepsiburada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü Türkiye’nin her bölgesinden binlerce yöresel ürünü e-ticarete kazandıran HepsiTürkiye’den programıyla kutluyor.

HepsiTürkiye’den programına dahil olan çiftçiler ve yerel üreticilerin bugüne kadarki ticaret hacmi 60 milyon TL’ye ulaştı. Bu hacmin yaklaşık 8 milyon TL’si deprem bölgesindeki yerel üreticilere sağlandı. Kadın girişimcilerin e-ticarette yerini alması ve dijitalleşmesini de destekleyen e-ticaret platformunun HepsiTürkiye’den programında 21 kadın kooperatifi de yer alıyor.

Hedef, Türkiye’nin 81 ili 922 ilçesinden en az 1 yerel üretici

Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla kurulan Hepsiburada’nın bugün Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olduğunu vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır şunları ifade etti:

“Yerel ekonomilere ve kalkınmaya teknoloji ve e-ticaretle destek vermek Türkiye’de ticareti dijitalleştirme vizyonumuzla yaptığımız çalışmaların önemli bir parçası. E-ticaretin Milli Takımı olarak, Türkiye’nin yerel üreticileri ve kadın girişimcileri için fayda ve değer oluşturmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda HepsiTürkiye’den programının geldiği nokta bizim için gurur verici. Hedefimiz, Türkiye’nin 81 ili, 922 ilçesinin tamamından en az 1 yerel ürünü HepsiTürkiye’den programına dahil etmek. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde tüm yerel üreticilerimizi ve çiftçilerimizi ürünlerini tescilleyerek dijital dünyaya katılmaya davet ediyoruz. HepsiTürkiye’den programı kapsamında verdiğimiz fayda, eğitim ve destekleri artırarak sürdüreceğiz.”

HepsiTürkiyeden avantajları yerel üreticiyi e-ticaretle buluşturuyor

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, HepsiTürkiye’den programına katılan yerel üreticilere yüzde 1+KDV komisyonla e-ticarete adım atma fırsatı sunuyor. Komisyon indiriminin yanı sıra ürünler için ücretsiz fotoğraf çekimi, dijital reklam, özel fiyatlarla kargo, kayıt, ürün listeleme ve panel yönetimi için destek ve eğitimler, e-ticaret eğitimi gibi pek çok avantaj ve destek de sağlıyor.

HepsiTürkiye’den ile e-ticarete başlamak isteyen yerel üreticiler program sayfasından başvuru yapabiliyor. İller bazında belirlenmiş yöresel ürün üreten, marka tescil belgesine sahip, coğrafi işaretli ürünse tescil sahibi kurum ile sözleşmesi bulunan, gıda kodeksine göre paketleme yapan ve ürünün ambalajlı görselini sunan tüm yerel üreticiler HepsiTürkiye’den programına katılabiliyor. Başvurunun hepsiburada.com/staticpage/176064955997619 adresinden yapıldığı belirtildi.