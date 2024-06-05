Hepsiburada, ChatGPT ile tüketicilerin yorumlarını analiz ederek alışveriş deneyimini hızlandırıyor ve tüketiciler ürünle ilgili kolayca bilgi alıyor.

E-ticaret platformu Hepsiburada, tüm tüketici yorumlarını üretken yapay zeka entegrasyonu sayesinde ChatGPT ile analiz ederek tamamen tarafsız bir şekilde özetleyerek, alışveriş deneyimini hızlandırıyor. Bu sayede e-ticaret platformundan alışveriş yapacaklar, sayısı binleri bulan yorumların içinde kaybolmadan alacakları ürünle ilgili kolayca bilgi alabiliyor. Bu yorumlara göre, en çok beğenilen ürün ve kategorileri de belli oldu. Verilere göre, kullanıcılardan en çok yorum alan kategorilerin başında sağlık & güzellik gelirken; diğer kategoriler temel tüketim, kitap, gıda ve züccaciye olarak sıralandı. En çok beğenilen ve en çok yorum alan ürünler ‘Büyük Yaz İndirimleri’yle müşterilerle buluşuyor.

En çok yorum sağlık & güzellik kategorisine

Cilt bakım ve kozmetik ürünlerinin yer aldığı sağlık & güzellik kategorisinde kullanıcıların çok sayıda yorum yapması dikkati çekiyor. Özellikle cilt bakım serumlarının etkilerini fotoğraflarla paylaşan kullanıcılar, allık, ruj gibi renkli kozmetik ürünlerinin de yüzlerinde duruşunu anlamak için yorumları kullanıyor.

Hızlı tüketimin en çok yorum bırakılanları ıslak mendil ve deterjan

Temel tüketim kategorisinde en çok yorum alan ürünler ise ıslak mendil ve deterjanlar oldu.

Teknolojide performans ve kolay kurulum önemli

Özellikle akıllı TV’si olmayan kullanıcılar tarafından tercih edilen ürün için kullanıcılar, en çok ürünün kolay kurulumu ve yüksek performansından memnun kaldıklarını belirtiyor.