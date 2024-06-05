Balıkesir’in Edremit ilçesinde şehir merkezinde bir restoranda binadan dumanların yükselmesi esnafta büyük paniğe neden oldu. Baca yangınında her yer duman altında kalırken, diğer yandan da yemek yiyenlerin paniğe kapılmadan yemek yemeye devam etmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde İnönü Caddesi’nde bulunan bir restoranın bacasından yangın çıktı. Yangın, caddeyi duman altında bıraktı. Binanın her yerinde çıkan siyah dumana rağmen yemek yiyenlerin paniğe kapılmadan yemek yemeye devam etmeleri ise ilginç görüntü oluşturdu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülünce esnaf derin bir nefes aldı. Yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.