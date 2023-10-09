Hepsipay, çıkardığı ön ödemeli kartlar için dijital ödemeler alanında dünya liderlerinden Visa ile 5 yıl süreyle iş birliği yapacağını duyurdu.

Hepsiburada tarafından platform cüzdanı olarak hayata geçirilen Hepsipay, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çözümler geliştirmeye devam ediyor. Platform cüzdanı, kullanıcılarının sahip oldukları dijital kartlarının online ve fiziksel alışverişlerde tüm dünyada kullanılabilir hale gelmesini sağlamak amacıyla dijital ödemeler alanının lider kuruluşlarından Visa ile 5 yıllık iş birliğine gitti.

Visa iş birliği Hepsipay Kart’ı dünyanın her yerine taşıyor

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Hepsiburada üzerinden Hepsipay hesaplarına girerek saniyeler içerisinde Visa logolu dijital kartlarını oluşturup, kartlarına mevcut kredi kartı veya banka kartından nakit aktarılabilecek, isterlerse banka hesaplarından yapacakları transfer ile Hepsipay cüzdanlarını doldurabilecek.

“Açık devre bir ödeme aracı olarak müşterilerimize sunduğumuz Hepsipay kartlarımızı artık Visa logosuyla müşterilerimize sunuyoruz”

Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın Visa iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hepsipay olarak Hepsiburada’nın platform cüzdanı olarak yol çıktık. Merkez Bankası lisanslı ilk ve tek platform cüzdanıyız. Kullanıcılarımıza sunduğumuz Hepsipay kartlarımız ile Hepsipay’i açık devre bir ödeme çözümü olarak müşterilerimize sunabiliyoruz. Biz bunu Hepsipay’i sokağa taşımak olarak nitelendiriyoruz. Visa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sunduğumuz ödeme çözümlerini Hepsiburada platformunun dışına çıkarma hedefimize hizmet ediyor. Müşterilerimiz açısından ise bu anlaşma, sahip oldukları kartları, Visa ve Hepsipay güvencesi ile her yerde kullanabilecekleri anlamına geliyor. Visa’nın küresel deneyiminden bu iş birliği sayesinde faydalanma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz” dedi.

“Hepsipay kartlar hem ödemelere erişimi kolaylaştırıyor hem de dünya genelinde güvenli ödeme özgürlüğü sağlıyor”

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin konu ile ilgili “Hepsipay ile işbirliğimiz sonucunda sunulan Visa logolu kartlarla kullanıcılarının dijital ödemelere erişimini kolaylaştırıyoruz. Hepsipay kart sahipleri artık ödemelerini yalnızca Hepsiburada platformunda değil, Visa’nın küresel ölçeği ve en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan teknolojik ağı sayesinde güvenle dünyanın her yerinde yapabilecekler. Kartın hayata geçmesinde emek veren tüm ekipleri tebrik ederim” dedi.

Verilen bilgiye göre Hepsipay müşterileri ayrıca arzu ederlerse, platform cüzdanının sunduğu ‘cüzdanı dolduran kredi’ çözümü sayesinde alışveriş esnasında anlaşmalı bankaların tekliflerini platform cüzdanı üzerinden görüp anında ihtiyaç kredisi de kullanabilecekler.