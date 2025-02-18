Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, her gün 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.

En zor anlarında yanlarında

Eli öpülesi yaşlıları ziyaret eden YADEM, vatandaşlara düzenli olarak kişisel bakım, sağlık desteği ve evde temizlik hizmetleri veriyor ve yaşlıların zor zamanlarında yanında oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların adreslerine gidiyor, şehrin dört bir yanında kapılarını çalıyor, sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

“Biz her zaman buradayız…”

Vatandaşların istek ve taleplerine süratle cevap veren Büyükşehir, şehirde attığı her adımla yaşlıların yüreklerini ısıtıyor ve bir ele, nefese ihtiyaç duyan her bir vatandaşa “Biz buradayız” mesajını iletiyor.