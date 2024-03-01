İzmit Belediyesinin dün hizmete açtığı kent lokantasına ilişkin açıklamalarda bulunan BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Alperen Ocakları iş birliğinde öğrenciler için hayata geçirilen aşevinde her gün ücretsiz yemek verildiğini söyleyerek, "Biz burada her gün 3 binin üzerinde kardeşimize ücretsiz yemek ikramı yaparken, bu kentte bu olay konuşulmaz iken, 3 çeşit yemeği 40 TL’ye verdi diye bazı kişileri göklere çıkarmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi kent lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesinin, 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunması sonrasında Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü açıklamalarda bulundu.

"Her gün 3 binin üzerinde kardeşimize ücretsiz yemek ikramı yapıyoruz"

BBP Kocaeli İl Başkanlığı ile Alperen Ocakları iş birliğinde öğrenciler için kurulan Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezinde her gün ücretsiz yemek verildiğini söyleyen Metehan Küpçü, "’40 TL’ye yemek verdik’ diye İzmit gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Bu konuda ciddi manada rahatsızlığım var. Biz burada her gün 3 binin üzerinde kardeşimize ücretsiz yemek ikramı yaparken, bu kentte bu olay konuşulmaz iken, 3 çeşit yemeği 40 TL’ye verdi diye bazı kişileri göklere çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Eğer bizler adil olacaksak, adalet ile hüküm vereceksek herkesin ilk başta yaptığını değerlendirmesi lazım. Onun için bu işlerin bu şekilde reklamının olmasını doğru bulmuyorum. Eğer birine de hakkı verilecekse o kişiler de bizleriz. Metehan Küpçü ve arkadaşları günde 3 binin üzerinde öğrenci kardeşimize ücretsiz yemek ikram edip, bu konuda gündeme gelmeyip, 40 TL’ye 3 çeşit yemek veriyor diye ilçemizde gündem olanlar oluyorsa bu konuda bir yanlışlıklar vardır. Bizler bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.