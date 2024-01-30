Bağcılar Belediyesi’nin açtığı Türk Halk Müziği Korosu, öğrencisinden emeklisine toplumun her kesiminden vatandaşa hizmet veriyor. Müzikseverler, eğitim sonunda ilçe sakinlerine yönelik büyük bir konser verecek.

Bağcılar Belediyesi, düzenlediği kurs ve etkinliklerle kentin kültürel ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk halk müziği sevenler için kurs açıldı. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kurs yoğun ilgi görüyor. Pazartesi akşamı bir araya gelen kursiyerler, müzisyen Erdal Şahin eşliğinde ses eğitiminden okumaya kadar Türk halk müziği üzerine eğitim alıyor.

Okul derslerime yardımcı oluyor

Koro içinde emeklisinden kamu çalışanına ev hanımından öğrencisine kadar çok farklı kesimlerden müziksever bulunuyor. Kursiyerlerden biri de 20 yaşındaki Ayşe Öğüt, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nde okuyan Öğüt, “Burası sadece eğlence için gelinen bir yer değil. Buranın bilgi için de önemli olduğunu düşünüyorum. Benim okul derslerime de yardımcı oluyor. Burada aldığım eğitim sayesinde okulda yabancılık çekmiyorum. Hazır bir şekilde derslere gidiyorum. İleride de bir Türk halk müziği sanatçısı olmayı düşünüyorum” dedi.

Türkü dinleyen insanlar yaşlanmaz

76 yaşındaki emekli İhsan Kiraz ise “Türküler öğrenmek ve dinlemek insanı dinlendiriyor. Çünkü özümüz bu. Türküleri gençlerimize anlatmaya, dinletmeye ve öncü olmaya çalışıyoruz. 76 yaşındayım hala müzikle uğraşıyorum. Türk halk müziği, sanat müziği dinleyen insanlar yaşlanmaz” diye konuştu.

Tüm kursiyerlerimiz bizim için çok değerli

Kültür ve sanat alanına özel bir önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de şunları ifade etti: “Türk halk müziğine ilginin yoğun olması bizi sevindiriyor. Kursumuz sayesinde komşularımız hem yeteneklerini ortaya çıkarıyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Müziğe katkı sunan tüm kursiyerlerimiz bizim için çok değerli. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

20 Şubat’ta konser verecekler

Eğitimlere katılan kursiyerler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti. Kursiyerler, 20 Şubat 2024 tarihinde verecekleri büyük bir konserle de hünerlerini sergileyecekler.