Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akreditasyon belgesini YÖKAK Başkanı’nın elinden aldı.

YÖKAK tarafından 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda akredite edilmeye hak kazanan BUÜ, düzenlenen törenle belgesini aldı. Törene YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

2027 yılına kadar tüm üniversiteler akredite edilecek

Programda “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon” konulu kapsamlı bir sunum da yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, gecikmeli de olsa alınan akreditasyon belgesini takdim etmek için üniversiteye gelmek istediğini aktardı. Kurumda yoğun bir akreditasyon süreci bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, “Bursa Uludağ Üniversitesi de bu belgeyi almaya hak kazanan 30 üniversitemiz arasında yer aldı. İlk yıl olduğu için bir denetim yapılmayacak ancak şimdiden ikinci yıl gerçekleştirilecek denetimlere şimdiden hazırlanmanızı sizlerden rica ediyorum. Üniversitenizde yürütülen çalışmaları ve emeği görüyoruz. Bir sonraki süreçte 5 yıllık kapsamlı akreditasyon belgesi almaya hak kazanacağınıza inanıyoruz. Kalite konusu hepimiz adına büyük bir önem taşıyor. Dünyada da bu işe özel bir önem veriliyor. Bizim de amacımız tüm üniversitelerimizi 2027 yılına kadar akredite etmektir” dedi.

Üniversitelerde kalite güvence kültürünün yaygınlaştırılması ve veri girişlerinin tek elden yürütülmesi için yeni çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekleyen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, BUÜ yöneticilerini ve tüm çalışanlarını alınan akreditasyon belgesinden ötürü bir kez daha tebrik etti.

“Elimizden gelen gayreti göstereceğiz”

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise belgenin kazanılma sürecinde yoğun bir çalışma temposunda olan herkese teşekkür etti. 2 yıllık bir belge aldıklarının ve bunu 5 yıllık kapsamlı bir akreditasyona dönüştürmek istediklerinin bilgisini veren Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “İnşallah yeni YÖKAK Başkanımızla birlikte tam akreditasyon hedefimize yönelecek ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Üniversitemizin güçlü ve köklü bir kalite geçmişi var. Aynı zamanda bir Araştırma Üniversitesiyiz. Orada çok daha yukarılara çıkabilmemiz için akreditasyon konusunda daha kalıcı sonuçlar almamız gerekiyor. İnşallah hep birlikte çalışacak ve çok daha yüksek hedeflere ulaşacağız. Bir kez daha akreditasyon sürecinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, akreditasyon belgemizin üniversitemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, akreditasyon belgesini BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a takdim etti.