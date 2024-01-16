Esenyurt Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri, çerçevesinde “Her Şey Bedava” isimli tiyatro gösterisi ile Esenyurtlulara kültür ve sanat dolu bir akşam yaşatıldı.

“Ocak Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey tiyatro ekibini ilçede ağırlayan belediye, “Her Şey Bedava” isimli tiyatro gösterisi ile Esenyurtlulara kültür ve sanat dolu bir akşam yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterime, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bir dönemin İtalya’sını konu alan oyun, Esenyurt halkını hem güldürdü hem de düşündürdü.

Tiyatro ekibine teşekkür etmek için sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, oyunda yer alan sanatçılara çiçek verdi. Oyunla ilgili düşüncelerini de aktaran Başkan Bozkurt; “Ne güzel ettiniz, buraya geldiniz. Biz bu oyunun ne anlatmak istediğini anladık ve üzerimize düşen mesajı aldık. Mesaj gerçekten çok güzeldi. Biz de sizin dediğiniz gibi insanlara gökdelenlerin değil, onurlu bir yaşamın yollarını açmaya çalışıyoruz. Eminim Türkiye sizden çok şey öğrenmiştir. Ülkemize kattığınız değerler için çok teşekkür ediyoruz. Saatlerce, günlerce verilen nutuklardan çok daha fazlasını iki kelime ile veriyorsunuz. Sergilediğiniz bu oyunun verdiği mesajdan hepimiz üzerimize düşeni aldık” dedi.

Esenyurtlu seyircinin enerjisini çok beğendiğini ifade eden sanatçı İlyas İlbey ise şöyle konuştu; “Oyun bir dönemin İtalya’sını anlatıyor. Bu oyunun İtalya’da yazılmış ve oynanmış olması bizim için pek bir şey fark etmiyor çünkü bizde de aynı şeyler var. Onun için seyirci çok özdeşleşiyor ve kendini buluyor oyunda. Seyirci oyunda kendini bulduğu için, bir takım gerçekleri bulduğu için tepkisi de güzel oluyor. Kanalizasyon, su, alt yapı, üst yapı gibi hizmetlerin yanında belediyenin asli hizmetlerinden birinin de kültür hizmetleri olduğunu düşünüyorum. Esenyurt’ta da bu bilinçte olan bir Belediye Başkanımız var. Ben şahsen kendisiyle tanıştığımda bunu gördüm. Kültür ve sanatı ilçeye taşıdığı için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkürlerimi iletiyorum.”