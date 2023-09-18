Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, Hereke Kalesi açılış programı çerçevesinde Körfez’e gelecek.
Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan 1400 yıllık tarihi Hereke Kalesi’nin açılış programı çerçevesinde, ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Körfez’e geliyor. 640’lı yıllarda Roma İmparatorluğu döneminde yapılan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsedilen Hereke Kalesi, 24 Eylül Pazar günü saat 17.00’da düzenlenen törenle hizmete açılacak.
Hereke Kalesi’nin açılışının hemen sonrasında ise pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli Körfezlilere konser verecek. Konser, Hereke Sahil Parkı’nda saat 20.00 itibariyle başlayacak.