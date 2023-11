Türkiye’nin mobilya başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüyen İnegöl, 2022 yılında 1 milyar 401 milyon 286 bin 712 dolar ihracat, 384 milyon 813 bin 732 dolar ithalat gerçekleştirerek toplam dış ticaret hacmini 1 milyar 786 milyon 100 bin 444 dolara çıkartmıştı. Bu rakamlarda en fazla payı 716 milyon dolar ihracat ile mobilya sektörü aldı. Mobilya da satış anlamında önemli bir role sahip olan mağazalar ve showroomlar ise, müşterilerin en uğrak yerlerinden bir oldu. Peki İnegöl’de kaç mobilya mağazası var? İşte detaylar…

MOBİLYA SEKTÖRÜ 20 ALT SEKTÖRÜ DESTEKLİYOR

Mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Türkiye’nin neredeyse her ilinde mobilya üretimi yapan işletmelere rastlamakla birlikte İnegöl, Kayseri, İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Antalya’da üretim tesislerinin sıklaştığı görülmektedir. İnegöl’de mobilya sanayi; ev, ofis, taşıt, bahçe gibi insan yaşam alanlarını ilgilendiren birçok alanda sağladığı nihai ürünlerin yanı sıra pek çok sektöre de ara mal temin eden bir sanayi dalı olarak ekonomide önemli bir role sahip. Mobilya sektörü inşaat, metal, plastik, cam sanayi, tasarım, reklamcılık, ambalaj, lojistik gibi birçok sektörle etkileşim halinde olup yaklaşık 20 alt sektörü desteklemektedir.

BİNLERCE ZİYARETÇİ AĞIRLANIYOR

Her yıl mobilya ihracatını ve üretim kapasitesini arttıran İnegöl’de özellikle son yıllarda perakende satışta müşterilerin uğrak yeri olan mobilya mağazalarında başlayan değişimlerle vitrin değiştirdi. Ertuğrulgazi Caddesi, Osmanbey Caddesi, Mobilimo AVM, İmotim, Mobiliyum AVM, Bursa-Ankara karayolu, Belediye Dükkanları, Ağaç İşleri Sanayi ile muhtelif yerlerde bulunan mobilya mağazaları yurt içinde ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Her geçen gün bir yenisi eklenen mağazalarda sergilenen mobilyalar tüketiciyle buluşurken, yapılan satışlarla İnegöl ekonomisine büyük katkı sağlanıyor.

KAÇ SHOWROOM VAR?

İnegöl 2022 yılında yaptığı ihracatta 19. sırada, ithalatla 30. Sırada, dış ticaret hacmi ile 22. sırada, dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Bu ekonomik hareketliliği üretimin yanı sıra birbirinden güzel ve estetik mağazalar sağlıyor. İnegöl’de Mobiliyum AVM’de 200, Mobilimo AVM’de 120, İmotim AVM’de 120, Ertuğrulgazi Caddesinde 150, Osmanbey Caddesinde 20, Bursa-Ankara karayolu üzerinde 100, Belediye Dükkanlarında 60, Ağaç İşleri Sanayi 50 ve muhtelif yerlerde 100 olmak üzere yaklaşık 920 mağaza ve showroom bulunuyor.

Ayrıca İnegöl OSB, 2. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Cerrah ile Yeniceköy OSB bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların üretim merkezlerinin için de yer alan teşhir salonlarıyla birlikte bu rakamın 1300 civarında olduğu tahmin ediliyor.