Hesap İşletim Ücreti Almayan Bankalar Hangileridir ?

Hesap İşletim Ücreti Nedir?

Bankaların banka müşteriler sundukları vadesiz mevduat hesaplarından belirli aralıklarla aldıkları aidatlara hesap işletim ücreti ismi verilmektedir.Genellikle 6 aylık yada senelik olmak üzere işlem görmekte olan hesaplardan kesintilenmektedir. Hesap işletim ücretleri banka müşterilerine borç olarak yansıtılan bir hareket değildir ancak hesapta para olduğunda bu paranın içinden gerekli kesinti yapılarak tahsil edilir.Hesaptan işletim ücreti alınmasının nedeni bankaların banka müşterilerine sunduğu fiyatlandırılmamış hizmetlerin ve operasyonel işlemlerin karşılığı olarak yansıtılmasıdır.Kimi banka müşterisi için hesap işletim ücretleri gereksiz gibi görünse de bankaların bu hesapların geri planından sürekli bir operasyonel işlem girdi çıktı vb işlemleri yaptığı düşünüldüğünde bankaların ücretleri olarak görülebilir.Hesap işletim ücretleri bankacılık düzenleme kurallarına göre yasaldır.

Bankalar banka hesabının özelliğine göre hesap işletim ücreti almayabilirler.Bu hesaplar genellikle maaş hesapları , otomatik ödeme talimatı verilen hesaplar ve otomatik ödeme talimatı verip bir kez olsun bu talimata göre hesaptan ödeme çıkmış hesaplardır. Bu işlemlerin yapılması bankanın daha çok kullanılmasını sayesinde düzenli giriş çıkış olmasını sağladığı için bankalar yapılan işlemler üzerinden komisyonlarını alabilirler yada herhangi bir zarar durumu oluşmaz bu nedenle bu gibi hesaplardan hesap işletim ücreti alınmamaktadır.

Hesap açılması sırasında banka müşterilerinden alınan talimatlar ile her hesap sahibi kişi bankacılık sözleşmelerine göre hesap işletim ücretlerini kabul etmiş sayılmaktadır. Özellikle uzun süredir işlem görmeyen hesaplardan habersiz çekilmiş gibi bir algı oluşsa dahi hesap işletim ücretlerinin alınacağı bilgisi banka müşteriler hesap açılırken yazılı olarak tebliğ edilmektedir.

Hesap İşletim Ücreti Yasal Mı?

Hesap işletim ücretleri müşterilerin bankalara sunduğu şikayetlerin en başında gelmektedir. Bir bankada hesap açtığınız zaman ilk ayda, ikinci ayda ya da üçüncü ayda hesabınızdan para kesildiğini görebilirsiniz. Bu durum oldukça can sıkıcı olsa da kimse hesap işletim ücreti adı altında bankaların aldığı parayı bankalardan daha sonra geri alamıyor. Eğer bir bankada hesap açıyorsanız ya da açmak istiyorsanız ilk olarak soracağınız soru bankanın kaç ayda bir para kestiği ve ne kadar para kestiğidir. Bu sorunun cevabını almanız en azından hesabınızdan para kesildiği zaman büyük şok yaşamanıza engel olur. Herkesin kafasındaki temel soru elbette hesap işletim ücretlerinin yasal olup olmadığıdır.

Hangi Durumlarda Hesap Kesim Ücreti Ödenmez?

Bankaların belli bir işlem karşılığında müşterilerden kestiği hesap kesim ücretleri yasaldır. Ancak bu durum tüketici dernekleri tarafından reddedilmektedir.

Her banka aynı tarihlerde hesap işletim ücreti kesmez. Bazı bankalar 3 ayda bazı bankalar ise 6 ay gibi bir süreçte hesap işletim ücreti keserler.

Hesap kesim ücretlerinin yasal olmasının nedeni de bankaların hizmet karşılığında kesiyor olmasıdır.

Türkiye de bulunan bankaların tümü hesap işletim ücretini ödemek istemeyen kişilere bazı imkanlar sunmaktadır.

Eğer hesap kesim ücreti ödemek istemiyorsanız bazı koşullara sahip olmalısınız.

Türkiye de yer alan bankalar öğrencilerden, öğrenci olduğunu öğrenci belgesiyle kanıtlayan kişilerden hesap kesim ücreti tahsil etmemektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir hususta İş Bankası gibi bankaların bu istisnai durumdan ayrılıp öğrencilerden bile hesap işletim ücreti kesmedir.

Eğer bankaya otomatik ödeme talimatı verdiyseniz banka sizden hesap işletim ücreti tahsil etmez.

Üst seviye de kart kullanan banka müşterileri aynı zamanda belirtilerin limitlerin üzerindeyse hesap işletim ücretine tabi tutulmaz.

Tüm bu özelliklere sahip olmayan vatandaşlar, bankalara belirli zamanlarda hesap işletim ücreti ödemek zorundadır.

Bir bankada hesap işletim ücreti ödemeden hizmet almak ne yazık ki bu şartları gerektiriyor. Eğer sizler de bu şartlara sahipseniz hesap işletim ücretinden muaf tutulabilirsiniz, ancak sahip değilseniz belli zamanlarda bu ücreti bankalara ödemekle yükümlüsünüz.

Hesap İşletim Ücreti Almayan Bankalar Hangileridir ?

Hesap işletim ücreti bankaların vermiş olduğu hizmetten dolayı vadesiz banka hesabı olan müşterilerinden çekmiş olduğu para miktarıdır. Kağıt, işlem, dosya masrafı gibi giderler adı altında ve size haber verilmeden çekilmektedir. Bankalar yıllık ,6 aylık ,3 aylık ya da aylık periyotlarla bu işlemi gerçekleştirmektedir. Kesilen bu miktar bankalara göre değişmektedir. 2015 yılı hesap işletim ücreti ortalama 100 TL civarlarındadır. Hesap iletim ücreti alınmayan durumlarda vardır. İşte bu durumlar;

Maaşını bu bankanın vadesiz hesabından alan müşteriler,

Su elektrik doğalgaz gibi faturalarını bu hesaptan otomatik ödeme talimatı ile ödeyen müşteriler,(en az iki fatura)

Üniversite öğrencileri,

Yıllık sigorta, bireysel emeklilik, kasko gibi hizmetlerden yaralanmış olan müşteriler,

Bankanın kredi kartını kullanan müşteriler,

Bu istisnai durumlara sahip olan müşterilerin hesabından hesap işletim ücreti alınmamaktadır. Ama bazı bankalar bu ücreti bu özellikleri taşıyan müşterilerden de habersiz bir şekilde bu miktarı alabilmektedir. Böyle bir olayla karşılaştığınız durumda bankanıza bildiriniz ve paranızı talep ediniz. Şayet bankanız size geri bildirimde bulunmazsa ya da paranızı alamazsanız, bağlı bulundunuz ilçe kaymakamlığında bulunan Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz. Öğrenci iseniz öğrenci belgenizle hesabınızın bulunduğu bankaya iade için başvurabilirsiniz. Ancak hesap işletim ücreti iadesi 10 yılllık ücretler için geçerlidir. Yani 10 yıl boyunca sizden alınan hesap işletim ücretlerinin iadesini talep edebilirsiniz.

Peki bu hesap işletim ücretini almayan bankalar var mıdır ?

Kuveyt Türk, QNB Finansbank bünyesinde olan enpara.com, ingbank Turuncu Hesap, Teb Marifetli Hesap müşterisi olmanız durumunda sizden hiçbir hesap işletim ücreti alınmamaktadır. Ayrıca bu bankalar EFT,havale gibi işlemlerde de sizden para talep etmemektedirler.