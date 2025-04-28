Faciadan yaralı kurtulan Çiğdem Kaya (31), tedavi gördüğü hastaneden ambulansla cenazeye getirildi. Anne Kaya'nın yaşadığı acı yürekleri dağladı.

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda dün gece saat 23.20'de heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları, istasyonun oto yıkama bölümüne düştü.

Göçük altında kalan 4 kişilik aileden baba Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak kurtarıldı.

Faciada hayatını kaybeden baba Adem Kaya, Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya için Samsun'un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu cenazede, yan yana konulan tabutlar başında gözyaşları sel oldu.

Göçük altından yaralı olarak kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirilirken, yaşadığı acı yürekleri dağladı.

Helallik sonrası baba ve iki çocuğu için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan namazın ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

Kaya Ailesi'nin, kısa süre önce İstanbul'dan gelerek Samsun'a yerleştiği, baba Kaya'nın bir silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı öğrenildi. Annenin ise bir eczanede eczacı teknikeri olarak çalıştığı belirtildi.

Cenazeye; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, ölenlerin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.