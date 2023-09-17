HGS Nedir?

Hgs yani hızlı geçiş sistemi köprü ve gişe geçişlerinde zaman kaybını önlemek üzere tasarlanan ve bu bölgelerde trafik oluşmasının önüne geçen bir sistemdir.Araçlara takılan etiket ve kartlar , gişe ve köprülere yerleştirilen radyo frekans sistemleri eşleşerek kartın veya etiketin tanımlı olduğu hesaptan geçiş ücreti tahsilatı gerçekleşir.Hesaplar hızlı geçiş sistemi etiket sisteminin temin edildiği PTT’ye bağlı hesaplardan olabileceği gibi , hızlı geçiş sistemi etiketi bankalardan temin edildiyse temin edilen bankaya ait olan bir bir hesapta olabilir.Ayrıca Shell benzincilerinin şubelerinden yada PTT şubelerinden düzenli bakiye yüklemesi de manuel olarak yapılabilmektedir.

HGS Kartı Nereden Alınır?

Hızlı geçiş sistemi ön ödemeli bir geçiş sistemidir.Yani etiketin bağlı olduğu hesapta geçişten önce bir meblağ bulunması zorunludur.Bu meblağın hesapta bulunmaması geçişte ücret alınmasını engeller ve bu durum geçiş ihlali olarak adlandırırlır.Hızlı geçiş sistemi etiketlerine bağlı hesapların bu nedenle düzenli kontrol edilmesi ya da PTT üzerinden veya bankalardan otomatik ödeme talimatının verilmesi gerekmektedir.Geçiş ihlali durumunda kalınması halinde hızlı geçiş sisteminde doğrudan cezalı bir bedel yansıtılması olmamaktadır.Herhangi bir unutma durumunda kullanıcıların zor durumda kalmaması için 7 günlük bir ödeme dönemi bulunmaktadır.Bu dönemde bakiye yüklemesi yapıldığında geçiş ücreti hesaptan düşülecektir.Ancak 7 günlük bu süreç geçtiğinde geçiş ihlal bedelinin ödenmemesi halinde tebligat süreci başlatılarak 11 katlık cezai bedel yansıtılacaktır. Bu nedenle geçiş ihlaline düşmemek açısından hesapların güncel tutulması önemlidir.

Hızlı geçiş sistemi ücretlendirmesi karayolları genel müdürlüğünün ücretlendirme tarifesine göre yapılmaktadır.Her köprü ve gişeler için faklı ücretlendirmeler olacağı için geçiş ücretinin net bir rakamı bulunmaz.Ancak hızlı geçiş sisteminde geçiş ücreti %20 indirimli olarak tahsil edilmektedir.Bu nedenle hızlı geçiş sistemi kullanımı sürücüler ve araç sahipleri için ayrıca avantajlıdır.

Hızlı geçiş sistemi kartlarının ana temin kurumu PTT olsa dahi başka kanallardan da temin edilmesi mümkündür.Bankalar hızlı geçiş sistemi etiket ve kartlarının teminini ve satışını gerçekleştiren kurumlardan bir diğerdir.Bu işlemlerde hızlı geçiş sisteminin bağlı olduğu hesap banka tarafından tanımlanır ve etiket araca yapıştırılarak kullanılabilir.Ptt ile anlaşmalı bankalardan etiket temin edildiğinde ise hesap gene Ptt üzerinden açılmaktadır.

Hızlı geçiş sistemi etiketlerinin temin edileceği diğer bir kurum ise benzinci şubeleridir.Bu şubeler üzerinden alınan hızlı geçiş sistemi etiketler gene Ptt üzerinden açılan hesaplar ile ilişkilendirilerek kullanılmaktadır.

HGS Borcu Nereye ve Nasıl Ödenir?

Ülkemizde birçok araba kullanıcısı var. Dolayısıyla bu kullanıcıların sayısının fazla olmasının ve daha da artacağının hesaba katılmasıyla trafik sorununun giderek artması muhtemel bir durumdur. İşte bu trafiğin bu denli karmaşık hale gelmemesi ve trafik şartlarının yeni dönemlere hazırlıklı olması adına devamlı olarak yeni çareler aranmaktadır. Bu çarelerin devamlı değişiyor olması, birçok insanın kafasını karıştırırken ; bu yeniliklerin birçoğu da beklenen etkiyi ve rahatlığı yaratamamıştır.

Hgs Kart ve Etiket Ücreti Nedir?

İşte bu yeniliklerden bir tanesi de Hızlı Geçiş Sistemi adı verilen HGS’dir. Eylül 2012’de kullanıma başlanan bu sistem, boğaz köprüsü ve otoyol geçişlerinde yapılan bir ücretlendirme sistemidir. Türkiye de köprü ve otoyollarda araçlar beş sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir. HGS etiket ücreti 5, kart ücreti ise 15 TL’dir.

İşte bu yöntemde ön ödemeli bir sistem uygulanmaktadır. Bu ödemeler daha sonra farklı yollarla ödenebilmektedir.İşte bu yazıda sizlere HGS borcunuzu ya da cezanızı nasıl öğrenebileceğinizi ve ödeyebileceğinizi anlatmak istiyoruz.

Bu uygulamanın diğer uygulamalardan farkı kaçak geçişlerde belirlenen ücret bedeli 7 gün içinde HGS bakiyesine yüklediğinde sadece geçiş bedeli tahsil edilmektedir. Eğer bu süreyi aştıktan sonra yükleme yapılmış ise belirlenen bedelin 10 katı tutarında ceza belirlenmektedir. Yani yine de insaflı sayılabilecek bir önlem alınmaktadır.

Peki bu borcunuzu ya da cezanızı nereye ödeyeceksiniz?

Bunun için kapı kapı dolaşmanıza hiç ama hiç gerek kalmadı. Artık en yakın banka ya da PTT şubelerine ödeme yapabiliyorsunuz. TC kimlik numaranız, ehliyetiniz ve ruhsatınız gibi önemli bilgi ve belgeleri kullanarak bu ödemeyi yapabiliyorsunuz. Miktar sorgulaması için de yine aynı mecralara başvurmanız yeterli olacaktır.