Hızlı geçiş sistemi üzerinden kaçak geçiş yapılması durumunda cezalı bedelin geçiş ücretinin 11 kat fazla olması bakiyenin sürekli güncel olmasının önemini vurgulamaktadır.Bakiye bilgilerinin düzenli kontrol edilmesi kaçak geçiş oranını düşüreceğinden öncellikle otomatik ödeme talimatı verilemeyen hızlı geçiş sistemi etiket ve kartlarının bağlı olduğu hesapların bakiyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Bakiye Sorgulama

Hızlı geçiş sistemi bakiye bilgilerinin sorgulanabileceği bir çok kanal bulunmaktadır.Elbette ki her kesin akıllı telefon uygulamalarını aktif olarak kullandığı günümüzde en çok zaman tasarrufu yapacak sorgulama yöntemi hızlı geçiş sisteminin akıllı telefonlar için kullanıma sunduğu hızlı geçiş uygulamalarıdır.Bu uygulamaları birkaç dakika içinde telefonunuza indirdikten sonra bilgileriniz ile sisteme giriş yaparak bakiye bilgilerinizi öğrenmeniz mümkün.İnternet bağlantınızın kullanılabildiği her alanda akıllı telefon uygulamalarından giriş yaparak bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

Hızlı geçiş sisteminin bağlı bulunduğu hesapların bakiye bilgilerinin sorgulanabileceği bir diğer kanal ise gene internet üzerinden mobil uygulama indirilmese dahi sorgulama yapılma olanağı sunan hgs.epttavm.com adresinde yer alan müşteri hizmetleri menüsüdür.Hızlı geçiş sistemine kayıt olan araç sahibinin tc kimlik numarası yada vergi numarası ile beraber hızlı geçiş sistemine ait ürün numarası ile kayıt olabileceği online müşteri hizmetleri menüsünden hızlı geçiş sistemi etiket yada kartınızın bağlı bulunduğu hesabın bakiyesini sorgulamak mümkündür.

Eğer teknoloji ile aranız çok iyi değilse hızlı geçiş sistemine ait özel olarak kullanıma sunulan müşteri hizmetleri çağrı hattı da bakiye bilgilerinin sorgulanabileceği bir diğer kanaldır. 444 17 88 numaralı hızlı geçiş sistemi müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası üzerinden hızlı geçiş sistemine ait bakiye bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Bu yöntemler dışında zamansal bir sıkıntısı olmayan ve Ptt şubelerine yakın olan kişilerin bakiye bilgilerini Ptt şubelerinde sorgulaması da mümkündür.Ptt şubelerine gittiğinizde gişe numarası aldıktan sonra kimlik bilginiz ve araç ruhsatınızla hızlı geçiş sistemi bakiye bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Hızlı geçiş sistemine ait sorgulamaların bulunduğu bir diğer internet kanalı ise E-devlet olarak bilinen www.turkiye.gov.tr adresidir. www.turkiye.gov.tr sitesine ilk girişte Ptt şubelerinden alınan şifrenin kullanılması gerekmektedir.Bu işlem dışında aynı zamanda bazı bankaların internet bankacılığı şifreleri ile de giriş yapılabilmektedir.Denizbank , Finansbank,enpara, Garanti Bankası ,İNG Bank,Teb (Türkiye Ekonomi Bankası ), ve Yapıkredi bankalarından herhangi birinde internet bankacılığı üyeliğiniz bulunuyorsa www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak hızlı geçiş sistemi bakiye bilgilerinizi sorgulamanız mümkün olmaktadır.

Bakiye bilgilerinizi özellikle düzenli olarak sorgulayarak geçiş ihlali durumuna girmeksizin hızlı geçiş sistemini kullanabilirsiniz.

İnternetten Hgs Nasıl Sorgulanır?

HSG bakiyeler bilgilerini birden çok kanaldan sorgulamak mümkündür.En kullanışlı olanı 444 17 88 numaralı HSG müşteri hizmetlerini arayarak sorgulama yapılabilir.İnternet üzerinden ise HSG geçişleri ile ilgili bakiye sorgulama yada diğer işlemleri yapmak için https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ adresinde bulunan müşteri hizmetler giriş kanalı kullanmak gerekir..Eğer sisteme ilk kez giriş yapılacaksa öncesinde kayıt olmak gerekir.Kayıt işlemini HSG ürünün alındığı Tc kimlik numarası ile HGS ürün numarası ile gerçekleştirmek mümkündür.İlk kayıt işleminden sonra üye girişi alanından belirlenen mail adresi ve şifre ile giriş yapılmaktadır.İstenilirse android yada ios işletim sistemli telefonlara uygulama indirilerek giriş işlemi uygulamalar ile gerçekleştirilip akıllı telefonların internete bağlandığı her yerde kolaylıkla bakiye sorgulanabilir.

E Devlet İle Hgs Sorgulama

HSG sisteminin bakiye durumunu sorgulamanın bir diğer yolu ile ise E-devlet girişi ile sorgulama yapmaktır.E-devlete giriş için PTT şubelerinden bir defaya mahsus olmak üzere E-devlet şifresi alınmalıdır.Ptt’den alınan şifre ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik bilgilerini girerek sisteme bağlanılabilir.E-devlet akıllı telefon uygulamaları üzerinden de giriş yapılarak HSG bakiye sorgulama işlemleri sağlanabilir.E-devlet sistemine ayrıca anlaşmalı bankaların internet giriş sistemleri ile bağlanılarak HSG sistemine ulaşabilirsiniz.

Belirttiğimiz sistemler üzerinden bakiyesiz geçiş durumunda ödemeni gereken tutarlar , cezai bir durum söz konusu ise ödenmesi gereken cezalı tutar , bakiyesiz geçiş ihlallerinin görüntülenebileceği sistem gibi alanlara da ulaşmak mümkündür.

PTT Şubelerinden HGS Bakiye Sorgulama

Eğer belirttiğimiz sorgulama kanallarına erişiminiz yoksa PTT şubeleri de bakiye durumunu sorgulamaya yetkilidirler.