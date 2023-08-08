İstanbul'da kadın ve çocukların olduğu otobüste tuvaletini pet şişeye yapan yabancı uyruklu şahıs, otobüsten atıldı. İşte detaylar...

Taciz ve kavga olaylarıyla sürekli gündeme gelen yabancı uyruklu şahıslar bazen sınırları zorluyor.

O olaydan birisi de İstanbul'da yaşandı.Yabancı uyruklu bir şahıs, kadın ve çocukların bulunduğu yolcu otobüsünde tuvaletini pet şişeye yaptı.Şahsın tuvaletini yaptığını fark eden yolcular durumu otobüs şoförüne bildirdi. Şahsın yanına gelen şoför, onu araçtan inmesi konusunda uyardı.Şahıs ilk başta dirense de zorla otobüsten indirildi. Yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yabancı uyruklu şahsın yaptığı ise pes dedirtti.

Haber merkezi