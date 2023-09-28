2,5 yıl önce yaşanan trajik olayın ardından bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen 7'nci duruşmada, Serdal Akar isimli sanık "Olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma, tutuklu sanık Serdal Akar'ın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılımıyla gerçekleşti. Duruşmada, mağdur Ahmet Uzun'un ağabeyi Yakup Uzun da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanık Serdal Akar'ın 24 Temmuz 2023 tarihli Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından verilen rapora dayanarak, ceza sorumluluğunun tam olduğunun teyit edildiğini tutanağa geçirdi. Rapora karşın sanık Serdal Akar, "Ölenin yüzme bilmediğini bilmiyordum. Yüzme bilmediğini bilseydim, atlamak yerine kurtarmaya çalışırdım. Çok pişmanım" dedi. Sanık avukatı Merve Yaman, müvekkili için cezada indirim talep etti.

Şikayetçi Yakup Uzun ise sanığın ağır bir cezaya çarptırılmasını istedi. Şikayetçi avukatı Mehmet Sami Uzun, "Sanık, oradaki bir çocuğu denize atmaya niyetlenmiş, ancak annesi bağırınca bunu gerçekleştirememiş ve bu nedenle kendisini tanımayan Ahmet Uzun'a saldırmıştır. Önce darp etmiş, ardından da ayağından tutarak denize atmıştır. Adli tıp raporuna göre, 'Onu öldür' şeklinde sesler geldiği için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. Sanığın tüm delillerle birlikte, ölümün gerçekleşmesini istediği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla olayda olası kast unsurları oluşmuştur. Pişmanlık ifadesinin bir anlamı yoktur. Olay toplumda büyük infial uyandırmış ve medyada geniş yankı bulmuştur. İstanbul halkı bu korkunç olay nedeniyle büyük endişe yaşamıştır. Sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğinin belirtildiğini ve bu nedenle sanığın eylemi ile maktulün ölümü arasında illiyet bağının bulunduğunu vurguladı. Savcı, sanığın ölümü öngördüğünü ve bu nedenle maktule saldırdığını, önce darp ettikten sonra ayağından tutarak denize attığını ifade etti. Sanığın "Maktulün küfür ettiği" savunmasının tanıklar tarafından doğrulanmadığını da belirten savcı, sanığın "Olası kasıtla öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti. Mütalaa sonrasında sanık Serdal Akar'a son sözü sorulduğunda, "Beraatimi istiyorum. Çok pişmanım" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme suçunun sabit olduğuna ancak olası kasıtla işlendiği gerekçesiyle cezasında indirim yaparak, sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın geçmişi, duruşmadaki tutumu ve davranışları göz önünde bulundurularak takdiri bir indirim yapılmasına karar vermedi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İddianamede ise, olayın 22 Nisan 2021 tarihinde Sirkeci - Kadıköy iskelesi yakınındaki deniz kıyısında meydana geldiği ve maktul Ahmet Uzun'un kaldırımda oturduğu sırada sanık Serdal Akar'ın bir çocuğu kucağına alıp deniz kıyısındaki kaldırıma bıraktığı belirtilmişti. Sonrasında sanığın maktul Ahmet Uzun'un yanına giderek tartışma olmadan maktule yumruk attığı, ardından maktulü bacağından tutarak denize attığı ifade edilmişti. Sanık, olay yerinden kaçtıktan sonra bir saat sonra kıyafetlerini değiştirip tekrar olay yerine geldiği ve polis tarafından gözaltına alındığı da iddianamede yer almıştı. Sanık Serdal Akar hakkında "Olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenmişti.