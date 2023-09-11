Histeroskopi, rahim içine ince fiber optik bir teleskopla girip rahim içinin görüntülenmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Hem tanı hem tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Tanı amaçlı olarak nerelerde kullanabiliriz? Öncelikle anormal vajinal kanamalarının açıklanması için kullanıyoruz. Bunun dışında infertilite araştırmasında, tekrarlayan düşüklerin araştırılmasında, tekrarlayan IVP başarısızlıklarının araştırılmasında histeroskopiyi tanısal amaçlı kullanıyoruz. Tedavi amaçlı da kullanıyoruz. Hangi durumlarda kullanıyoruz? Rahim içindeki poliplerde, rahim içindeki miyomların çıkarılmasında kullanılıyor. Rahim içinde septum denilen perdenin kesilmesinde kullanmaktayız. Rahim içinde oluşan yapışıklıkların açılmasında kullanılmaktadır. Kürtaj sonrası rahim içinde kalan parçaların temizlenmesinde histeroskopi kullanılmaktadır.