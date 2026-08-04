İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Taban’ın yanı sıra İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette İnegöl’de devam eden çalışmalar, ilçenin ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Taban paylaşımında, “Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Şahin Biba’yı ziyaret ederek şehrimizde yürütülen çalışmalar ve hayata geçireceğimiz projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Misafirperverliği ve İnegöl’ümüze verdiği destekleri için başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, İnegöl’de devam eden ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir görüşme olduğu belirtildi.