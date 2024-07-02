2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Romanya ile Hollanda, son 16 turunda karşı karşıya geldi. Süper Lig ekiplerinde forma giyen isimlerden Trabzonspor’un yeni transferi Rumen futbolcu Denis Draguş, 11’de başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini Valentin Mihai’ye bırakırken, sezonu Konyaspor’da tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau 72. dakikada Marius Marin’in yerine oyuna dahil oldu. Sezonu Gaziantep FK’da tamamlayan Romanya’nın file bekçisi Florin Nita ise 90 dakikada sahada kaldı. Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çaldığı müsabakada Hollanda üst üste kullandığı kornerlerin ardından golü buldu. Mücadelenin 19. dakikasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Cody Gakpo, Andrei Ratiu’yu geçerek sol çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek, Hollanda’yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölüm yoğun tempoda oynanmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve ilk yarı Hollanda’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla başlarken, 58. dakikada Hollanda ikinci gole yaklaştı. Sağ taraftan Memphis Depay’ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Virgil van Dijk, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti. 63. dakikada altıpas içerisine seken topa Cody Gakpo’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak VAR kontrolü sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi. Maçın 83. dakikasında Depay’ın pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Gakpo, rakibini geçerek son çizgiden içeri çevirdiği topa altıpas içerisinde Donyell Malen vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Romanya’da savunmanın önde yakalandığı pozisyonda Donyell Malen, yarı saha boyunca topla ilerledikten sonra ceza sahasına girip düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Malen’in attığı gol skoru tayin ederken, mücadele de Hollanda’nın 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda, Avrupa Şampiyonası’nda 8. kez çeyrek finallere kalmayı başardı. Portakallar, en son 2008’deki şampiyonada çeyrek finale kalmıştı.