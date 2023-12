Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri (2021) – tam özellikler, sistem denetleyicisi ve ihtiyacınız olan oyun bilgisayarı kurulumu: Horizon Zero Dawn’ı Çalıştırabilir miyim?

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri

Bellek: 16 GB

Grafik Kartı: AMD Radeon RX 580

İşlemci: Intel Core i7-4770K

Dosya Boyutu: 100 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Horizon Zero Dawn minimum gereksinimleri

Bellek: 8 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780

İşlemci: Intel Core i5-2500K

Dosya Boyutu: 100 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Horizon Zero Dawn’ı çalıştırabilir miyim?

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri, Intel Core i5-2500K’ya eşdeğer bir minimum CPU gerektirir. Ancak önerilen CPU, Intel Core i7-4770K veya daha iyisidir. En az 8 GB RAM’e ihtiyacınız olacak, ancak en iyi deneyim için 16 önerilir.

Horizon Zero Dawn için minimum grafik kartı, oyunu oynayabileceğiniz bir NVIDIA GeForce GTX 780 grafik kartıdır. Bununla birlikte, Horizon Zero Dawn Complete Edition’ı oynamak için önerilen grafik kartı bir AMD Radeon RX 580 veya daha iyisidir. Horizon Zero Dawn PC Gereksinimleri, en az 100 GB kullanılabilir boş disk alanı gerektirir.

Horizon Zero Dawn, Windows 10 64 bit ve üstü ile PC sisteminde çalışacak.